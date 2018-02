'Mas de Leda' y Leda 'Viñas Viejas 2015' de Bodegas Leda

Bodegas Leda elabora vinos multiterroir, monovarietales, con la variedad tempranillo como única protagonista. Pertenecen al grupo Masaveu y su lema es el máximo respeto a la tierra, a las viñas y a cada una de sus variedades y hacen una apuesta por las producciones cortas y de calidad. Tienen viñedos propios que garantizan calidad y regularidad en el vino, son 'artesanos del vino', elaborando solo pequeñas producciones, en las que el producto siempre está controlado.

Los principios del grupo son 'no intervenir en los vinos, cepa y campo; los trabajamos pero no hay intervencionismo. Se trabaja para que las cepas se regulen solas. De la misma manera, en el vino no intervenimos, ahí sólo guiamos el proceso. Pero estamos en contra de utilizar productos para mejorar el vino', afirma José Masaveu Herrero, Dtor Gral, renovando su apuesta por una filosofía vinícola ecológica. Su objetivo es 'que todas las bodegas en un futuro tengan certificado de agricultura ecológica'.

Los vinos de Leda se elaboran gracias a un equipo técnico formado por Juan Glaria, Dtor Técnico del grupo, Mathieu Barrault, enólogo de Bodegas Murua y Cesar Colás, enólog que está siempre a pie de bodega.

2015 fue un año con muy pocas lluvias, con un verano marcado por unas temperaturas muy altas lo que hizo que la maduración fuese temprana. La vendimia comenzó la primera quincena de septiembre hasta los primeros días de octubre y dio como resultado una añada muy sana gracias al ambiente seco.

'Mas de Leda' es un vino de autor. Es el resultado de la combinación de diferentes pagos de uva tempranillo, de entre 15 y 30 años de antigüedad. El vino fue embotellado en julio de 2017 y ha permanecido 14 meses en barricas de roble, 80% francés y 20% americano. El resultado es un vino potente pero aromático, que te invita a beber. Edición limitada a 39.200 botellas de 750 ml. y 600 Magnums.

Nota de cata:

Vista: Capa alta, color cereza picota muy intensa, limpia y brillante.

Aroma: La fruta roja bien madura se muestra intensa al principio dando paso a un fondo mineral y especiado con ligeras notas tostadas.

Boca: Intensa, voluminosa, con una entrada fresca y equilibrada de fruta roja/negra.

Vino goloso que presenta taninos finos y agradables. Buen retronasal con un final de boca largo y sabroso.

Más de Leda 2015 es un vino potente pero aromático, que te invita a beber Guarda potencial: de 10 a 15 años.

'Leda Viñas Viejas encarna los principios de Bodegas Leda. Es un vino tinto multiterroir elaborado a partir de uvas tempranillo de viñedos históricos, que tienen entre 70 y 100 años de antigüedad, con rendimientos bajos entre 2.000 y 2.500 Kg/Ha, procedentes de la Tierra Castilla y León (área del valle del Duero). Ha sido reconocido con 94 puntos por la prestigiosa revista Wine Spectator, que lo ha encumbrado al segundo puesto entre los 13 mejores vinos españoles.

Leda 'Viñas Viejas' es el buque insignia de la bodega, con una producción limitada que varía dependiendo de la calidad de la añada, entre 2.000 y 12.000 botellas. La variedad es 100% tempranillo, con una crianza larga de 18 a 24 meses, dependiendo de la añada, lo que le convierte en un vino de guarda potente y racial. La de 2015 posee un envejecimiento de 18 meses en barricas nuevas, 90% roble francés y 10% roble americano. Edición limitada a 6.800 botellas de 750 ml. y 300 Magnums

Nota de cata:

Vista: Color rojo picota intenso, de capa alta y muy brillante.

Aroma: Concentrada y profunda. Fruta roja y negra, especias y matices tostados que le dan una gran complejidad.

Boca: Goloso, potente, frutal y equilibrado. Ataque opulento pero agradable, taninos marcados pero bien domados y final sabroso y elegante.

Leda Viñas Viejas es un vino complejo, al oxigenarse toma protagonismo el carácter varietal por encima de las notas terciarias. Un vino hecho para disfrutar. Guarda potencial: de 15 a 20 años.