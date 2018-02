En San Valentín, disfruta de una cena romántica, porque vosotros os lo merecéis...

El 14 de febrero es San Valentín y queremos que este año celebres el Día de los enamorados por todo lo alto. Para ello, nuestros restaurantes nos proponen una cena romántica con sus mejores platos.

Bangalore, para lovers de la decoración

Si sois una pareja enamorada de la decoración, os encanta pasear por las tiendas de diseño de la calle Pelayo y no os perdéis una edición de Casa Decor, Bangalore Modern Indian Cuisine es "el sitio". Un nuevo restaurante de cocina hindú moderno y cosmopolita que transmite la máxima elegancia hindú, en la que la presencia de la vegetación no podía faltar. De hecho, la ciudad de Bangalore, de la que toma su nombre, es conocida como la ciudad jardín de la India. Espejos de latón, terciopelos, materiales naturales como el barro esmaltado en blanco y negro y la madera natural, celosías reinterpretadas... Un espacio lleno de detalles diseñado por Madrid In Love, en cuya cocina no falta lo mejor de la gastronomía india con un toque moderno.

C/ Diego de León, 63. 28006 Madrid.

Purnima, para parejas aventureras

Comer o cenar en Purnima es dejarse llevar por los sentidos y disfrutar de la aventura de un viaje metafórico a la India. El olor a especias, el colorido local, el exotismo y, por supuesto, la comida, te ofrecen veladas llenas del sabor y la magia propios de la India. Un restaurante hindú cuya propuesta gastronómica se basa en los platos tradicionales propios de esta cultura. Purnima, que significa “luna llena” en hindi, destaca también por la colorida decoración que recrea el espíritu festivo y luminoso de la India. Onion bhaji (cebolla rebozada en harina de garbanzo), samosa y cheese rollos con especias los primeros y Chicken Tikka Masala, Chicken Madras, Chicken Tandoori o Lam Balti para los segundos, son algunas de sus recomendaciones. No te pierdas su salsa de tamarindo.

Dirección: Calle de Goya, 110, 28009 Madrid.

Trattoria SantArcangelo, para parejas románticas

Si os encantan los detalles románticos, las velas, las tardes de frío, chimenea y sofá… Trattoria SantArcangelo es tu sitio ideal. Ubicado cerca del Paseo del Prado. Un precioso local con diferentes alturas en el esquinazo de uno de los barrios más señoriales de Madrid y decorado por Pascua Ortega, que ofrece un Menú Especial San Valentín con un precio de 20 euros, en el que puedes elegir entre Carpaccio de salmón o Insalata Romántica de primero; Involtini de pollo o Risotto como platos principales; y crepe de dulce de leche o panacotta con frutos rojos de postre. Incluye una bebida.

C/Moreto, 15. Madrid.

El Cielo de Urrechu, para parejas elegantes

Si formáis una pareja clásica y elegante, que le encanta disfrutar de una cena de luxe con platos de altura acompañados de vinos selectos, El Cielo de Urrechu en Pozuelo es ideal para dejarse llevar por el savoir faire de su chef, Íñigo Urrechu. Inaugurado en 2012, el restaurante sigue en sus platos la misma línea que en su primer restaurante, Urrechu, pero añadiendo unas pinceladas de vanguardia. Una oferta gastronómica de origen vasco en la que consigue una mezcla perfecta con la cocina mediterránea. Degustación de croquetas de Jamón, bacalao y mejillones de roca, Carpaccio de Añojo con crujientes y parmesano, Ensalada de Vieiras, picantón, almendra y remolacha, Pez Mantequilla con chutney de tomate y mahonesa de wasabi... son solo algunas de las delicias que pueblan la Carta. Y en su terraza, cuenta con unas vistas increíbles de skyline de Madrid.

Dirección: C.C. Zielo Shopping Pozuelo, Local 217. Pozuelo de Alarcón (Madrid).