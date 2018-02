'La Poda', la colección de vinos que rinde homenaje al arte de la viticultura

Un buen vino nace de una buena uva, y ésta de una vid fuerte y cuidada. Grupo Bodegas Palacio 1894 ha reivindicado hoy el importante papel que juega la poda en la elaboración de un buen vino en la presentación en Madrid de su colección de vinos La Poda, con la que rinde homenaje al arte de la viticultura.

La Poda es una colección única de vinos que, con el reciente lanzamiento de La Poda Albariño, recorre cuatro de las Denominaciones de Origen más características de nuestro país: Rías Baixas, Rueda, Ribera del Duero y Toro, invitando a descubrir sus versiones más contemporáneas. La Poda Albariño, La Poda Sauvignon Blanc, La Poda Tempranillo y La Poda Tinta de Toro recogen así la esencia renovada y actual de las 4 regiones en las que se elaboran.

Almudena Alberca, Directora Técnica de Bodegas Viña Mayor, y el alma detrás de estos vinos, ha ofrecido una cata comentada destacando los matices de cada varietal y las amplias opciones de maridaje de la colección. Un recorrido por 4 Denominaciones de Origen seguido de una selección de las tapas más icónicas de Madrid, mostrando la versatilidad de estos vinos como acompañamiento a la mejor gastronomía de un modo desenfadado.

La Poda, una colección de vinos unida a la gastronomía

Frescos y actuales, los vinos La Poda invitan a ser disfrutados copa a copa, en torno a la barra de un bar como lugar de reunión o acompañando a unas tapas y aperitivos elaborados, aprovechando las amplias opciones de maridaje que ofrecen los distintos varietales. Desde unos mariscos en conserva de la mano de La Poda Albariño o un pescado con La Poda Sauvignon Blanc, hasta unos quesos o embutidos con La Poda Tempranillo o una barbacoa de carne regada con La Poda Tinta de Toro.

Los vinos La Poda combinan frescura y actualidad con identidad y complejidad. Unos vinos singulares e ideales para encuentros con amigos, para degustar de la mano de la mejor gastronomía de una forma casual.

Como hicieron los asistentes al evento, que disfrutaron de una selección de las tapas más icónicas de Madrid, como las croquetas del restaurante Santerra (Mejor Croqueta del Mundo en Madrid Fusión 2017), la ensaladilla rusa de Taberna Arzábal o las tortillas de Casa Dani.

El arte de la viticultura

"Cuidar la vid, expresar la tipicidad varietal, conseguir un fruto lleno de salud y calidad. Con la poda se busca obtener la mejor uva para elaborar un vino honesto, el mejor vino", así define así Almudena Alberca el importante papel de la viticultura, a la que rinde homenaje con estos vinos y su nombre.

Gracias a la rigurosidad seguida en la poda, los vinos La Poda expresan al máximo la tipicidad de los varietales de cada región, a través de la intensidad y calidad frutal, el equilibrio entre los vinos y la madurez de sus taninos, manteniendo siempre la acidez.

Los invitados han participado hoy en un didáctico taller de poda en el que descubrir las claves de esta técnica: (i) eliminar las ramificaciones viejas de la vid para que pueda ser reemplazada por la nueva que crecerá en primavera, (ii) mantener la formación de las vides en su crecimiento para favorecer la exposición al sol, y (iii) regular el número de yemas y de este modo, la cantidad y calidad de uva producida en años futuros.

La enóloga, Almudena Alberca

Directora Técnica de Bodegas Viña Mayor y responsable de sus vinos Premium, con referencias como El Secreto (Rueda) o Caserío de Dueñas (Ribera del Duero), Almudena Alberca cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de vinos y forma parte de la actual generación de enólogos españoles con vocación internacional.

A final de año espera finalizar su preparación como Master of Wine, título que representa el máximo conocimiento y excelencia en el sector del vino, Almudena Alberca pasará así a formar parte del más selecto club de expertos de vinos del mundo, con 369 Masters of Wine en 29 países (3 de ellos en España), y será la primera mujer Master of Wine de nuestro país, reivindicando así el creciente papel de la mujer en este entorno.