Receta de macarrones al horno con carne picada paso a paso

¿Te apetecen unos macarrones al horno con carne picada? Son una receta de aprovechamiento, muy sencilla. Puedes prepararlos con cualquier tipo de carne que te haya sobrado. Salen riquísimos con pechuga de pollo, con ternera, o hasta con esas hamburguesas que tienes en el congelador. En otro artículo de Periodista Digital hicimos espaguetis a la carbonara al estilo original, hoy otra receta de pasta pero al horno.

Los macarrones al horno son uno de los platos estrella en los Estados Unidos, tienen su propia denominación abreviada, ‘mac and cheese’. Lo que los norteamericanos llaman ‘macarrones’ nosotros no los llamamos igual, en Europa lo denominamos ‘pasta tiburón’. Ellos usan una pasta más corta, no como los macarrones europeos más alargados y gruesos.

Los macarrones con queso norteamericanos suelen ser muy fuertes, añade mantequilla, huevo, harina, varios tipos de queso y especias. Son recetas pensadas para compartir, ideales incluso para que coma mucha gente (se añade más pasta y un poco más del resto de ingredientes y estiras las raciones).

Truco para recetas de pasta al horno

Calor es calor, venga a través del agua o de una resistencia del horno. Si cueces la pasta en agua el tiempo recomendado, pero luego la horneas 20 o 25 minutos, casi seguro te quedará blanda, ya que se verá sometida a un calor prolongado. Como las pastas al horno suelen llevar salsa, un truco para evitar nos queden blandas, es: cocer dos o tres minutos menos del tiempo recomendado. Por ejemplo los macarrones necesitan 9 minutos, pues los cocemos 6 o 7. Luego preparamos la receta, estará 20 minutos al horno y 5 de reposo. Nuestra pasta estará en contacto con la salsa que le aporta humedad y con el calor del horno, terminará de hacerse y nos quedarán ‘al dente’.

Cómo preparar macarrones al horno con carne picada

Ingredientes

Macarrones – 350 g

Carne picada (puede ser de ternera, cerdo, mixta o de pollo) – 250 g

Cebolla – 1 unidad

Ajos – 2 unidades

Tomate frito – 350 g

Orégano – 1 cucharadita

Leche evaporada – 100 ml

Queso rallado – 150 g

Nuez moscada – una pizca

Sal – a gusto

Pimienta – una pizca

Aceite de oliva virgen extra – 2 cucharadas

Preparación

Para preparar la pasta lo hacemos tal como recomienda la Academia Barilla de la pasta: un litro de agua por cada 100 g de pasta y 7 g de sal por litro. Ponemos 3 litros y medio de agua en un cazo cuando hierva añadimos 21 g de sal, que aunque parezca mucha la mayoría quedará en el agua de cocción. Los macarrones necesitan aproximadamente 9 minutos de cocción, pero para esta receta los dejaremos solo 7 minutos, el resto se terminará de hacer en el horno. Una vez transcurrido el tiempo previsto, 7 minutos, escurrir los macarrones. Precalentar el horno a 180 grados. Corta en juliana la cebolla y trocea los ajos. Prepara una sartén con aceite de oliva y sofríe la cebolla durante 3 minutos, luego añade los ajos en trozos gruesos y sofríe durante un minuto y medio. Retira los ajos de la sartén y añade la carne de pollo picada y el orégano. Cocina a fuego lento dos minutos. A continuación, añade el tomate frito. Mezcla estos ingredientes y apaga el fuego. Mezcla en un recipiente la leche evaporada con el queso rallado, sazona con un poco de nuez moscada, sal y pimienta. Coloca los macarrones en una fuente de horno, verter la salsa de tomate y la carne picada sobre los macarrones. Introducir en el horno durante 20 minutos a 180 grados. Cuando falten 10 minutos para terminar, es decir a mitad de cocción, abre el horno y riega con la mezcla de queso y leche evaporada. Deja que continúe la cocción prevista. La leche evaporada es leche a la que se le ha extraído un porcentaje del agua, pero no se le ha añadido azúcar (como a la leche condensada), tiene entre un 4-6% de grasa bastante menos que la nata y nos sirve como ingredientes para muchas salsas. En nuestros macarrones al horno al mezclar con queso logramos una textura cremosa más ligera que si fuera bechamel. Transcurridos los 20 minutos, apagar el fuego y dejar reposar en el interior del horno 5 minutos. Siempre es recomendable poner algunos minutos menos de horno y dejar reposar al final, la temperatura del horno sigue caliente pero desciende lo que logra darle el punto final al plato.

