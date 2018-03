Cómo preparar risotto de setas

¡Risotto de setas o risotto al funghi! El risotto proviene de Italia, es un tipo de arroz rico en almidón que se preparar de forma distinta a nuestras recetas de arroces tradicionales. Tiene una textura más cremosa y suele llevar ingredientes como la cebolla, la nata, el vino y el queso parmesano. Si en España disfrutamos de la paella, en Italia lo hacen de sus risottos. En Periodista Digital te contamos cómo preparar un risotto de setas.

La influencia española en el risotto

Es una receta italiana que se consume en toda Italia pero proviene de la zona norte (Milán, Génova o Turín). El arroz se introdujo en España en el siglo VIII gracias a los árabes, su uso se extendió por toda la Península Ibérica y con el tiempo se fueron creando cientos de recetas.

En el siglo XVI, en 1559 el Ducado de Milán formaba parte del Imperio Español y lo fue hasta comienzos del siglo XVIII. Durante este tiempo muchos españoles residían en esta ciudad italiana y cocinaban sus recetas de arroz. De esta influencia del uso de arroz surgió el risotto, con otro tipo de arroz (el arborio y el carnaroli) y una forma diferente de prepararlo.

Por ejemplo, nosotros en España, para hacer arroz usamos una proporción 1/2, una parte de arroz dos de caldo, en el risotto es 1/4 una parte de arroz por 4 de caldo.

En recetas de arroces españoles, a veces se usa la cebolla en los arroces (no si son de paella) en el risotto el sofrito de cebolla siempre suele formar parte de la receta. En España no le añadimos nata, mantequilla o queso a un arroz, ¡ni de broma! En cambio el risotto va unido a estos ingredientes. Si te gusta el arroz, la textura del risotto te sorprenderá, no es blanda pero si cremosa, absorbe bien los sabores y se puede combinar con casi todo (setas, carne, pescado, mariscos).

Receta de risotto de setas

Ingredientes

Arroz para risotto (arborio) – 350 g

Setas variadas – 350 g

Cebolla fresca – 1 unidad

Dientes de ajo – 2 unidades

Mantequilla – 1 cucharada

Caldo de verduras – 1.5 litros

Vino blanco – 125 ml

Aceite de oliva virgen extra – 3 cucharadas

Sal –al gusto

Pimienta negra – una pizca

Leche evaporada o nata – 150 ml

Queso parmesano -150 g

Preparación

Limpieza de las setas

El primer paso es lavar las setas para evitar tengan restos de tierra. No vale ponerlas bajo el grifo, ya que las setas tienen un alto contenido en agua, al ponerlas bajo el grifo o dejarlas a remojo prolongado su textura se resiente. Se quedan prácticamente sin aroma. Lo mejor es quitarles el pie. Colocar agua en un recipiente y poner las setas en un colador grande. Sumerge el colador en el agua rápidamente varias veces de esta forma las setas entran en contacto con el agua pero no demasiado tiempo. Repite la operación tres o cuatro veces. Luego con un cepillo de dientes suave u otro cepillo pequeño repasa una a una cada seta. Esto no te llevará mucho tiempo y verás las setas quedan mejor. Por último colocamos de nuevo las setas en el colador, cambiamos el agua del recipiente y las sumergimos un par de veces. Ya las tenemos listas para el risotto. En una sartén añade una cucharada de aceite y saltea las setas tres minutos. A continuación agrega el vino blanco y la leche evaporada. Cocina unos 10 minutos a fuego flojo. Apagar el fuego y añadir 100 ml de caldo de verduras. Dejar reposar cinco minutos removiendo de vez en cuando. Remover y añadir las setas cortadas en trocitos (no muy pequeños que encojen). Cocinar las setas a fuego lento durante 10 minutos, añadir un poco de sal y pimienta. Transcurrido el tiempo apagar el fuego y reservar las setas para luego. Cortar las cebolla en juliana, y los ajos en trozos medianos. Prepara un cazo o sartén honda antiadherente con dos cucharadas de aceite, saltea la cebolla y los ajos durante dos minutos. Incorpora el arroz junto a la cebolla y saltea un minuto. A continuación añade el caldo de verduras (1.4 litros). La proporción de caldo/arroz en el risotto no es como con nuestro arroz necesita 1 parte de arroz/4 de caldo. En este caso serían 1.4 litros, al usa 350 g de arroz. Cocinar el arroz durante 18 minutos removiendo de vez en cuando. Transcurrido 18 minutos, apaga el fuego e incorpora las setas, y el queso parmesano. Mezcla y deja reposar cinco minutos. ¡Listo para servir!

