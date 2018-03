Cómo hacer hamburguesas veganas

¿Has probados las hamburguesas veganas? Son una alternativa saludable a las hamburguesas tradicionales, una buena forma de añadir alimentos muy recomendados como las legumbres a nuestra alimentación. Por ejemplo a los niños les encantan las hamburguesas y suelen rechazar platos como las lentejas, ¿pero y si las preparamos en forma de hamburguesa? En otro artículo de Periodista Digital hicimos potaje de garbanzos de Cuaresma, hoy te contamos otra receta con legumbres, (lentejas) que vale la pena.

Veganos vs vegetarianos

A menudos se usan estos términos como sinónimos pero no lo son. Un vegetariano puede comer sin problemas recetas veganas, pero al contrario no siempre ocurre lo mismo. Existen recetas vegetarianas que un vegano rechazará, te contamos el porqué. Los veganos surgieron del movimiento vegetariano y acuñaron este término en 1944 precisamente para tener entidad propia ya que no son lo mismo.

La filosofía vegana es más estricta a la hora de escoger alimentos, rechazan cualquier alimento que en su composición tenga algún componente de origen animal, y se incluye la miel y la gelatina que está elaborada de cartílagos animales. Sin embargo dentro de los vegetarianos hay diferencias, la miel no la consideran un producto de origen animal, algunos son lacto vegetarianos y toman leche, natas, mantequillas y quesos. Otros además incluyen los huevos en su alimentación.

Las similitudes entre veganos y vegetarianos es que ninguno de estos dos movimientos incluye la carne en su dieta, pero los veganos son más restrictivos que los vegetarianos. En otros países si hay estadísticas sobre el número de vegetarianos y veganos pero en España no hay estadísticas oficiales, sin embargo según la UVE (Unión Vegetariana Española) el porcentaje de vegetarianos (dónde también incluyen a los veganos) es del 3% de la población española.

¿En qué se basa la dieta vegana?

En verduras, cereales, semillas, legumbres y frutas. Incluyen los cereales habituales como arroz, trigo, avena, cebada, y también otros que si bien son muy antiguos en España se conocían menos. Por ejemplo el mijo, el bulgur o la quinoa. ¿Esta dieta tiene alguna deficiencia nutricional? Todos sabemos que las vitaminas del grupo B son muy necesarias, y una de ellas la B12 que está presente en los alimentos de origen animal. Es por eso que la comunidad médica recomienda a los veganos tomen suplementos de vitamina B12 y de Omega-3.

Receta de hamburguesas veganas de lentejas

Lentejas cocidas – 1 bote de 400 g

Cebolla roja – 1 unidad

Pimiento rojo dulce – 1 unidad

Pan de molde integral –1 rebanadas

Diente de ajo – ½ unidad

Orégano – una pizca

Sal – al gusto

Laurel molido – una pizca

Pimienta – una pizca

Maicena – 1 cucharada

Preparación

Cortar fino la cebolla, el ajo el pimiento. En una sartén añade aceite de oliva y saltea estos ingredientes durante un minuto y medio o hasta que la cebolla se ponga transparente. Apaga el fuego. Desmenuza el pan de molde en trocitos y añade al sofrito anterior. Deja que repose unos minutos. En una picadora o procesador de alimentos, añade las lentejas escurridas, tritura hasta lograr un puré. Retira parte del puré de lentejas a otro recipiente. Verter el sofrito de cebolla, pimiento y pan en la picadora. Triturar hasta lograr una mezcla homogénea. Verter el contenido en un recipiente y mezclar con el puré de lentejas que habíamos retirado antes. Probar la mezcla y añadir un poco de laurel, orégano, sal y pimienta al gusto. Divide la mezcla anterior en cuatro partes. Haz una bola con cada una de ellas. Aprieta cada porción para extraer el máximo de agua. Espolvorea un poco de Maicena en una superficie plan y aplasta las bolas de masa usando un plato. Te quedarán ya tipo hamburguesa. Prepara una sartén con un poco de aceite de oliva, cuando esté caliente fríe las hamburguesas por tandas hasta que estén a tu gusto. Deja reposar en un plato con papel de cocina. ¡Ya puedes montar tu hamburguesa usando el pan que más te guste, rodajas de cebolla, tomate, lechuga! No es de carne, pero está riquísima.

