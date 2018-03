Bodegas Familiares Matarromera invierte 2 millones de euros en energías verdes

En el Día Mundial de la Naturaleza y conforme a su apuesta por mejorar y proteger el medioambiente, Bodegas Familiares Matarromera hace hincapié en la defensa de la naturaleza a través de su plan Matarromera Sostenible en Planeta Tierra.

Uno de los elementos de ese plan en los que el grupo vallisoletano ha hecho más hincapié es la inversión, desde hace 10 años y de forma sostenida, de 1,6 millones de euros en la instalación de energía solar fotovoltaica.

Este año invertirá adicionalmente 414.200 euros, lo que permitirá a la empresa generar a finales del 2018 una potencia de un 1 MW a través de este tipo de energías, una producción anual de 1,3 M kWh, lo que evita la emisión de 505 toneladas de CO2 a la atmósfera al año.

Esto es posible a través de la instalación de sistemas activos como paneles solares para lograr ahorro energético, reduciendo el consumo de combustibles fósiles, y generar así la energía necesaria de autoconsumo de procesos productivos en sus bodegas, restaurante, planta de deconstrucción molecular, planta de extracción de polifenoles, almazara, destilería...

El 75% de la obtención de dicha energía se realiza en bodegas e instalaciones y el 25% se realiza en el campo y está destinada a procesos agrícolas, materia en la que la bodega destina casi el total de sus inversiones en 2018. El 53% del ahorro de emisiones se produce en las bodegas que Bodegas Familiares Matarromera tiene en la Denominación de Origen (D.O.) Ribera del Duero. El 25% en Rueda, el 15% en Cigales, el 6% en Rioja y el 1% en Toro. Las bodegas de Matarromera, Emina Ribera, Emina Rueda y Valdelosfrailes tuvieron en 2017 un consumo total agregado de 1.882.215 kWh. De esta cantidad, el 27% (504.661 kWh) fue autogeneración mediante energía solar fotovoltaica.

La empresa se ha adherido recientemente al `Decálogo de Sostenibilidad Integral de la Industria Agroalimentaria´ manifestando su compromiso por mejorar su sostenibilidad, de manera constante y proactiva, en relación a diez principios básicos que establece el MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España).

Hitos de un líder medioambiental

Uno de los pilares de Bodegas Familiares Matarromera, desde sus inicios, es su gran compromiso con el medio ambiente. Por ello, ha ido adoptando una serie de iniciativas relacionadas con principios de sostenibilidad como la especial protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el fomento de la innovación y la investigación en el sector vitivinícola, la participación activa de los grupos de interés o la creación de productos para el cuidado de la salud.

A continuación se detallan las más importantes consecuciones en este ámbito:

• El programa "Matarromera Sostenible en Planeta Tierra" comprende un conjunto de 10 medidas medioambientales. Fue galardonada en 2012 con el Premio Europeo de Medio Ambiente en su sección española por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y ha obtenido desde 2006 otros reconocimientos por AENOR, IESE, Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Biomasa.

• El programa incluye la disminución de su dependencia energética, reducción de emisiones, cálculo de huella de carbono, tratamiento sistematizado de residuos, producción ecológica y proyectos de I+D+i medioambientales.

• Gracias al uso continuado de energías renovables (biomasa, fotovoltaica, solar térmica y eólica), genera energía para su uso en los procesos productivos de ocho centros de trabajo.

• Fue la primera bodega con certificado AENOR de huella de carbono, realizada sobre tres vinos diferentes, para controlar el CO2 emitido a la atmósfera.

• La empresa lideró las actividades para encontrar nuevos métodos de producción de la uva Verdejo frente al cambio climático, dentro del consorcio nacional Cenit Demeter, y participó también en el proyecto europeo Life HAproWINE calculando el análisis de ciclo de vida de una botella de vino.

• A nivel de think tanks, forma parte de las corporaciones mundiales adheridas al manifiesto ‘Challengue Communiqué' promovido por "The Prince of Wales´s Corporate Leaders´ Group on Climate Change", al Foro Estilo Sostenible de la Fundación Entorno y uno de los 10 casos de éxito de aplicación de tecnologías sostenibles destacadas por Aenor en su 25 aniversario.

• En el marco de un proyecto de investigación de la convocatoria EEA GRANTS, financiado en parte por Noruega, Islandia y Liechtenstein, desarrolló la primera botella de PLA (ácido poliláctico de origen vegetal) para vino, un eco diseño de envase más ligero y sostenible, totalmente reciclables, de mayor resistencia térmica y con menor impacto ambiental ya que reducen un 20% las emisiones y el consumo de energía a través del uso de subproductos agrícolas y alimentarios.

• Ha sido reconocida con el Premio Expansión Sostenibilidad y Red como pyme española más innovadora y sostenible y con el Premio Capital a la empresa medioambientalmente responsable.