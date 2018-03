Cómo hacer lasaña de carne al estilo casero

¡Prueba esta receta de lasaña de carne al estilo casero, y querrás repetir!, con un sofrito delicioso y su bechamel, nada que ver con una lasaña congelada. Te contamos un truco fácil que cambia el sabor de la lasaña, (lo notarás y no dejarán nada). En otro artículo de Periodista Digital hicimos espaguetis con gambas, hoy otra receta de pasta con carne.

La lasaña se originó en Grecia no en Italia

El plato preferido del famoso gato Garfield tiene un origen muy antiguo y no es en Italia donde se elaboró por primera vez, sino en Grecia. El nombre de ‘lasaña o lasagna’ se deriva del término griego ‘Laganon’. Esta receta griega no era exactamente como hoy la conocemos, —la receta actual si es de origen italiano—, llevaba capas de pasta y salsa pero los ingredientes no eran la carne picada, bechamel o el tomate (el tomate llegó a Italia en el siglo XVII y no fue hasta el XVIII cuando comenzó a ser popular). Tomó el nombre de la receta griega por el método de alternar láminas de pasta y salsa, no por sus ingredientes.

El origen de la lasaña actual se atribuye a Italia, aunque Gran Bretaña también tiene algo que decir al respecto. Investigadores británicos encontraron una receta de lasaña en un libro de cocina medieval que se remonta a 1390. Los emigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos desde 1820 hasta bien avanzado el siglo XX, llevaron con ellos sus recetas, entre ellas la de lasaña. Hoy se ha convertido en un plato de pasta habitual en cualquier familia norteamericana.

Cómo hacer la lasaña de carne al estilo casero

Ingrediente para 4 personas

Pasta para lasaña – 1 caja o 18 láminas

Carne picada de cerdo – 450 g

Paté de hígado de cerdo ibérico – 1 lata (la encuentras por menos de 1 €)

Pimiento verde – 1 unidad

Cebolla – 1 unidad

Dientes de ajo – 3 unidades

Vino blanco – 125 ml

Tomate frito – 200 g

Orégano – ½ cucharadita

Queso en polvo – 60 g * opcional

Para la salsa bechamel

Harina -60 g

Mantequilla -60 g

Leche- 400 ml

Nuez moscada - una pizca

Pimienta – al gusto

Sal - al gusto

Preparación

Usamos placas de lasaña precocidas que no hace falta hervir, solo poner a remojo en agua caliente unos 7 minutos, no se pegan ni se rompen, las encuentras de varias marcas entre 1-1,10 euros. Pelar y picar la cebolla, el pimiento verde y los ajos. Añadir un poco de aceite de oliva a una sartén y sofreír estos ingredientes durante tres minutos a fuego bajo, a continuación agregar la carne picada, dejar que se dore un minuto e incorporar la lata de paté y el vino blanco (añadir el paté y el vino blanco le dan un sabor espectacular a la lasaña, ¡prueba y verás!). Cocinar hasta que reduzca la salsa siempre a fuego bajo. Cuando reduzca añadir el tomate frito y media cucharadita de orégano. Montar la lasaña es muy fácil, primero una lámina de pasta de lasaña a continuación añadir relleno de carne y tomate, otra lámina de lasaña y alternar con relleno. La última capa debe ser una lámina de lasaña para que aguante bien la bechamel. Para elaborar la bechamel, con un colador tamizamos la harina de esta forma evitamos grumos. Luego diluir la harina en 125 ml de leche. Ponemos dos cazos uno con el resto de leche que nos queda (275 ml) a calentar y el otro cazo con la mantequilla a fuego suave. Cuando la mantequilla se derrita añadimos los 275 ml de leche y el vaso con leche y harina diluida. Remover con unas varillas de forma suave, incorporar un poco de nuez moscada, pimienta y sal. Continuar removiendo poco a poco hasta que veamos la salsa espesa. Cuando llegue a ebullición apagar el fuego y dejar reposar. Añadir la bechamel sobre la lasaña y hornear durante 10 minutos a 180 grados más 5 minutos de reposo, cuando pasen los 10 minutos abrir el horno y espolvorear queso en polvo (opcional)

También te puede interesar

¿Te ha gustado la lasaña de carne al estilo casero? Síguenos en Facebook para descubrir nuestras recetas fáciles.