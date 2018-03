Crema de calabaza fácil (en la olla exprés)

¿Cuántas cucharadas probarías de esta crema de calabaza? La primera te llevará a la segunda y cuando te des cuenta no quedará nada. Textura sedosa y sabor suave, una receta con vitamina A y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina. Si comer verduras no va contigo, ¡prueba esta crema de calabaza y ya me contarás! En otro artículo de Periodista Digital hicimos judías con tomate, hoy crema de calabaza casera en la olla exprés aún más fácil.

Las calabazas fuente de vitamina A

Las calabazas las podemos encontrar casi todo el año, la temporada es de abril a noviembre aunque se asocian más con el otoño con esto del Halloween. Son el fruto de la planta del mismo nombre, pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Estas frutas aportan pocas calorías unas 28 por ración de 100 gramos, su bonito color naranja lo adquieren gracias a los antioxidantes llamados betacarotenos, que son precursores de la vitamina A. Una vez lo ingerimos se transforma en el hígado y en el intestino delgado en vitamina A.

Las calabazas tiene nada menos que 127 ug de vitamina A, también poseen 12 mg de vitamina C y pequeñas dosis de vitaminas del grupo B. Las calabazas contienen poca cantidad de sal, lo que las hace ideal para las personas con hipertensión, y además tienen 2 gramos de fibra, calcio y magnesio.

Receta de crema de calabaza fácil

Ingredientes

Calabaza- 500 g

Dientes de ajo – 2 unidades

Pimiento rojo – ½ unidad

Apio – 2 tallos

Caldo de pollo o de cocido – 750 ml

Cebolla verde o cebolleta – 1 unidad

Sémola de trigo – 2 cucharadas

Limón – 2 cucharadas

Sal –al gusto

Pimienta – una pizca

Preparación

Si compras una calabaza entera o un trozo con su piel mejor, la piel actúa como una especie de cáscara protectora para cocinar la calabaza en la olla a presión y además ayuda a que espese. Lavamos la piel de la calabaza y la cortamos en varios trozos si es grande. Aquí tenemos un problema, la piel de la calabaza es durísima y a menudo cuesta bastante de cortar. Un truco para poder cortar una calabaza entera por la mitad (si es partir un trozo es más sencillo), es introducir la calabaza entera en el microondas. Introduce el cuchillo ligeramente en la parte superior y haz alguna hendidura. Programa 4 minutos a máxima potencia, luego deja reposar otro minuto. Abre el microondas y verás como ahora es más fácil de cortar. Cortamos en tres o cuatro trozos sin quitar la piel, retira las semilla y reserva. En la misma olla añade un poco de aceite de oliva, trocea en brunoise o trocitos finos la cebolla, el pimiento, los ajos y tallos de apio. Cuando el aceite esté caliente añade estas verduras y sofríe dos o tres minutos Añade los trozos de calabaza con su piel hacia arriba a la olla exprés. Incorpora el caldo de pollo o cocido y dos cucharadas de sémola de trigo (en la versión vegana se puede usar caldo de verduras). Sazonar con sal y pimienta y programar 10 minutos la olla exprés. Una vez finalice la cocción en la olla exprés apagar el fuego y esperar que se pueda abrir. Retirar la calabaza de la olla, ahora será muy fácil quitar la piel, la retiramos y añadimos los trozos de calabaza a una picadora o procesador de alimentos, tritura primero la calabaza, con parte del caldo que tenemos el la olla. Para dejar espacio en la picadora, verter la mitad en un recipiente aparte. De nuevo añadir el resto de las verduras y el otro poco de caldo y triturar de nuevo. Una vez esté a tu gusto (no agregues todo el caldo por si prefieres más denso) mezcla toda la crema con el resto de la calabaza triturada que dejamos en un recipiente. Probar para ver el punto de sal y añadir un poco de zumo de limón. Para decorar puedes agregar perejil, cebollino picado, o unas pipas de calabaza

