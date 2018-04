Lamucca, donde la frase "la cocina está cerrada" está terminantemente prohibida

Comer en Lamucca de Prado a las cuatro de la tarde tras una larga mañana de exposiciones o cenar en Lamucca de Pez pasada la media noche después de una obra en el Teatro Lara, dos ideas que se convierten en el ejemplo perfecto para definir la filosofía que, desde su inicio, posee Lamucca, que cumple diez años formando parte de la ciudad de Madrid y convirtiéndose en uno de los "nuevos" clásicos de la capital.

Hartos ya de escuchar la molesta frase "la cocina está cerrada", Lamucca apuesta por un horario de comidas y cenas ininterrumpido en el que los comensales tienen siempre la última palabra.

"Desde nuestros inicios buscábamos poner en marcha locales en los que el cliente se sintiera como en casa, de la misma forma que la nevera o la cocina de un hogar están siempre disponibles, queríamos que nuestros locales también se convirtieran en el lugar idóneo para comer o cenar sin tener que prestar demasiada atención al reloj", cuentan Ofelia y Alex Marín, fundadores del grupo.

Lamucca, abierta todos los días del año, mantiene en marcha su cocina desde la una de la tarde y hasta la una de la madrugada ininterrumpidamente, ampliando el horario de cierre hasta la una y media de la mañana los jueves y hasta las dos de la madrugada los viernes, sábado y vísperas de festivos.

"El horario ininterrumpido fue una máxima desde la apertura del primer local en el barrio de Malasaña, en 2008. Quería poner en marcha un restaurante donde comer todo aquello que me gusta cuando me diera la gana. Con buena música, dentro de un entorno acogedor y cuidado, donde me sintiera rodeado de gente como yo y no una víctima del protocolo", cuenta Alex Marín.

Lamucca nace en 2008 de la mano de los hermanos Ofelia y Alex Marín, en el madrileño barrio de Malasaña. Su primer local, ubicado en la Plaza de Carlos Cambronero (linda con la Calle Pez que le da nombre) sirvió de arranque para el desembarco de locales en las zonas más emblemáticas y concurridas de la ciudad: en el Barrio de Las Letras (Calle Prado, 16), el Barrio de Chamberí (Calle Almagro, 3), el Barrio de Salamanca (Calle Serrano con López de Hoyos) o el Barrio de Sol (Plaza del Carmen, 5).

De igual forma, su línea de negocio ha derivado a lo largo de los años en otros conceptos con vida propia como el restaurante La Pescadería o el Club Fishermans, ambos en el barrio de Malasaña (calle Ballesta, 32)