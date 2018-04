En abril, planes mil.... en Diurno

En abril todo se multiplica, la luz, el salir con amigos, el florecer de las plantas ... y por supuesto los planes. Mira todos los planes de DIURNO (Calle San Marcos, 37) y apuntate a todos.

Para amantes del Champagne: Oh là là "Abril, Mumm Amour"

No hace falta esperar a una fecha para especial para celebrar y brindar. Por eso, abril es ideal para festejar con la propuesta MUMM WALKER TOUR, del 2 al 30 de abril. Se trata de un menú especial por 25€ (IVA incluido) con bebidas aparte. Siéntete más cerca de PARIS en abril con la propuesta MUMM WALKER TOUR! y este menú:

Para compartir

Mejillones...

Queso camembert...

Para elegir

Trío de arroces...

Tataki de atún

Secreto ibérico...

Para compartir

Tarta de chocolate...

"Las autoridades de Diurno advierten que este menú sabe très bien con copas de champagne MUMM , y magnifiquement bien con una botella de Mumm"

(La dirección de Diurno

Para amantes de la buena música:

Conciertos PLAN B: "BIERNES DIFERENTES" DE BÁSICOS EN DIRECTOY BEER PREMIUM, el concierto y la primera cerveza corren de nuestra cuenta

Todos los viernes de abril (6, 13, 20,27) de 16:30 horas a 18:30 horas apúntate a los conciertos PLAN B de Heineken.

Conciertos PLAN B de "Básicos, Biernes y Beer" con el buen JAZZ de la mano de Rafael Alves y Jaume. Sumérgete en el ritmo del fin de semana a través del soul y jazz de su música.

Bailarás al ritmo de las versiones que interpretarán de Stevie Wonder, George Gershwin, Bill Withers o Sly and the Family Stone.

Para beber, la primera cerveza de la selección Premium de Heineken corren de nuestra cuenta: Paulaner, Cruzcampo gran reserva, Amstel oro, Affligem Blonde, Guiness original,...

Para amantes de la cultura del aceite: INVITACIÓN CURSO Y CATA DE ACEITES DE OLIVA VÍRGEN​

El sábado, 14 de abril, DIURNO, se viste de oro líquido con los cursos y catas de ACEITES DE OLIVA VÍRGEN, que tendrán lugar de 11:30 horas a 13:00 horas.​

El curso y cata consta de tres partes:

En la primera parte conoceremos la cultura del Aceita de la mano de Javier Salgado experto en AOVE, consejero delegado de Oleosalgado y Director Estratégico de la Marca Rafael Salgado, los pioneros en posicionar una marca de Aceite de Oliva Virgen Extra en las mesas.

En la segunda pare, Luis Miguel Moreno, Chef de Diurno, realizará platos con AOVE interactuando con los invitados.​Platos ​sanos, llenos de color y vitaminas.

Y en la tercera parte, Javier Salgado realizará la cata entre los clientes mientras nos explica las propiedades del aceite.

Un sábado de toma pan y moja ;)

Para todos los planes "DE ABRIL PLANES MIL EN DIURNO" las Plazas son limitadas. Reservas en el número de teléfono 91 522 00 09