Umaicha, la bebida de infusión de té japonés, no dulce, gana el Premio Innoval en Alimentaria

La marca Umaicha, creada en 2016 en Barcelona, y que presenta por primera vez en Alimentaria sus bebidas de auténtica infusión de té verde japonés sin azúcar ni edulcorantes, ha sido la ganadora del Premio Innoval en la categoría de Aguas, refrescos y cervezas.

El prestigioso galardón es un reconocimiento al esfuerzo realizado en la concepción, desarrollo y lanzamiento de sus tres variedades de té verde. Y sobre todo una recompensa a la innovación saludable, ya que Umaicha es la primera bebida sin calorías del mercado - aparte del agua - que no es dulce. Los tés Umaicha se elaboran con una técnica única e innovadora por infusión directa de hojas de té importadas de Japón, nunca de concentrados de infusión ni de extractos de té. Los tés Umaicha no contienen azúcar ni edulcorantes, tampoco llevan colorantes o aromas añadidos y sus ingredientes son 100% naturales para descubrir el sabor del auténtico té japonés.

Desde sus inicios, el objetivo de Umaicha ha sido dar a conocer en Europa el sabor auténtico y las virtudes del té, tal como se concibe en Japón, donde se consume a todas horas del día. Para ello, la compañía ha lanzado tres infusiones de té japonés - té verde, té verde tostado y té verde con arroz integral tostado - adaptadas al paladar europeo, y suficientemente suaves para no necesitar azúcar ni edulcorantes.

Umai Drinks es una start-up fundada en Barcelona en 2016 por Jean Jacques Fredj con el objetivo de revolucionar el mercado de las bebidas, creando una nueva categoría de bebidas que no es agua ni un refresco, sino un "near-water" que podría definirse como un "agua de té". Además, Umaicha no solo permite refrescarse e hidratarse de manera sana, sino que al no ser dulce acompaña cualquier comida

"El consumidor está cada vez más preocupado por el contenido en azúcar de las bebidas, y la respuesta del sector ha sido principalmente sustituirlo por edulcorantes, generalmente artificiales; con Umaicha, queremos proponer al consumidor una nueva vía, naturalmente sin calorías, y que le ayude en su plan détox del azúcar" explica JeanJacques Fredj.

Elaborada con la fórmula tradicional japonesa

Umaicha utiliza como materia prima hojas de té, seleccionadas minuciosamente y principalmente de la primera cosecha de la primavera (ichibancha), pero también hojas Bio. La primera cosecha del té da hojas de más calidad ya que han tenido una menor exposición al sol, por lo que su sabor resulta más suave y sin amargor, permitiendo que no sea necesario añadir azúcar, edulcorantes, o aromas de fruta. "Hemos querido hacer una bebida de té fieles a las fórmulas de nuestros maestros de té japoneses. Por ello, a Umaicha no le añadimos ni aromas ni zumos de frutas que tapen su auténtico sabor" añade Jean-Jacques

Tanto las hojas de té como el arroz tostado - presente en una de las variedades - se cultivan en la isla de Kyushu en el sur de Japón, y las recetas han sido desarrolladas por maestros nipones del té.

Una bebida naturalmente sin calorías para cualquier ocasión que ayuda a cuidarse de forma natural

Bajo el lema "Bebe té, no azúcar" las bebidas de Umaicha son una alternativa natural, saludable y sin calorías a los refrescos tanto azucarados como edulcorados, para acompañar las comidas o tomar en cualquier ocasión, tal como hacen los japoneses. El té verde es famoso en Japón por sus propiedades antioxidantes, gracias a sus polifenoles que activan el metabolismo y ayudan a evitar la acumulación de grasas en el cuerpo. Contiene también teanina, un aminoácido con efecto relajante que compensa el efecto de la teína. Por eso el té verde proporciona una hidratación muy sana.

Variedades

- Ryoku Cha (té verde) - el clásico té verde japonés, con un sabor poco amargo gracias a sus hojas de la primera cosecha "ichibancha"

- Houji Cha (té verde tostado) - con bajo índice de teína y un ligero sabor a tostado. Muy refrescante y perfecto para acompañar la comida.

- Genmai Cha (té verde con arroz integral tostado) - con un aroma y sabor únicos resultantes de la combinación de hojas de té verde "ichibancha" y del arroz integral tostado

Las bebidas Umaicha se comercializan en botella de 500ml. a un precio de venta recomendado de 1,99€

Sobre Umaicha

Umaicha, que significa "té delicioso" en japonés, es el primer té verde sin azúcar ni edulcorantes, y por lo tanto no dulce, del mercado. La marca fue lanzada en Barcelona hace un poco más de un año por Jean-Jacques Fredj, un europeo que, después de vivir más de 10 años en Japón y enamorarse del país, quería dar a conocer en Europa esta bebida japonesa, sabrosa y naturalmente sin calorías. En la actualidad, las bebidas de Umaicha se venden en España y Francia y próximamente en Holanda y Bélgica. Están disponibles en El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Hipercor, en tiendas de conveniencia, en tiendas de productos naturales como Casa Ametller, en el canal de la restauración japonesa, y ahora están llegando a los principales aeropuertos de España. También la marca tiene su E-shop propio y está buscando nuevos distribuidores en diferentes canales para ampliar su presencia a nivel nacional.

http://www.umaicha.com/