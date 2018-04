Cómo hacer gambas al horno

Las gambas al horno son una de las recetas de mariscos más fáciles de preparar.. Quedan casi mejor que a la plancha, solo seguir unos sencillos pasos, ponerlas en el horno y listo. Las acompañamos de un sencillo marinado que realza su sabor. En otro artículo de Periodista Digital preparamos merluza en salsa verde, hoy gambas al horno.

Calorías y nutrientes de las gambas

Las gambas aportan 90 calorías y 18 gramos de proteínas. Son un alimento muy rico en calcio, 115 miligramos casi lo mismo que un vaso de leche. Contienen bastante colesterol, 185 mg, y también su porcentaje de sal es alto 305 mg. Poseen vitaminas del gripo B, como el ácido fólico o vitamina B9 (5 ug), también vitamina B12 (1,90 ug) y vitamina B3 (3,20 mg).

Los antioxidantes también están presentes en estos mariscos, en forma de selenio y astaxantina. Esta es la sustancia que da color rojizo a la piel de estos mariscos y también al salmón.

La astaxantina pertenece a la misma familia que los carotenoides y es incluso más poderoso que el licopeno. Aporta propiedades antiinflamatorias que llaman a atención de los científicos. Sus efectos como ‘superantioxidante’, también afectan a la salud ocular, reduce el riesgo de cataratas y también protege la piel de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta.

La astaxantina se vende como un suplemento nutricional, en forma de perlas o cápsulas, al igual que se venden otros antioxidantes naturales como el té verde o el licopeno.

¿Por qué algunas gambas tienen manchas negras?

Si tus gambas o gambones tiene la cabeza negra, o incluso el cuerpo no quiere decir estén malos. Esto a veces ocurre: esas manchas son producto de una reacción llamada melanosis, la oxidación natural sufren algunos alimentos, como le sucede a una manzana cuando la cortas y la dejamos un rato a temperatura ambiente.

Para evitar este proceso de melanosis se le añaden al marisco sulfitos en el momento de la captura. Los sulfitos logran frenar la aparición de estas manchas y también favorecen su conservación. Sin embargo si el marisco no ha recibido suficientes sulfito estas manchas negras aparecerán. La mayoría de estos sulfitos se acumulan en las cabezas de los mariscos, por eso se recomienda no comerse las cabezas (puedes cocerlas para caldos). Si tus gambas huelen a amoníaco entonces si quiere decir están estropeadas, no las consumas. Si solo están más oscuras puedes consumirlas sin problemas.

Ingredientes para las gambas al horno para 4 personas

Gambas o gambones – 500 g

Perejil picado – 2 cucharadas

Dientes de ajo – 3 unidades

Aceite de oliva virgen extra – 80 ml

Sal gorda – al gusto

Zumo de limón – 3 cucharadas

Preparación

Unos 15 minutos antes de preparar, la receta, las gambas las colocamos en un recipiente con hielo, ayuda a mantener su frescura. Precalentar el horno a 180 grados y preparar una bandeja de horno con papel vegetal. Pica los ajos y en un mortero mezclamos los ajos, el perejil picado el zumo de limón y el aceite de oliva. Trabaja esta mezcla hasta que al aceite nos quede con un toque verde. Este paso también lo puedes hacer en la batidora. Coloca las gambas en la bandeja de horno, verter el aliño que hemos preparado y espolvorear sal gorda. Hornear durante 14 minutos a 180 grados.

