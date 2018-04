¿Has probado el gazpacho de sandía?´Rico en antioxidantes como el licopeno, con vitaminas A y C y lo que más nos importa, ¡está delicioso! La sandía es baja en calorías, así que esta receta además de fácil de preparar también es ligera. En otro artículo de Periodista Digital hicimos ensalada de pasta, hoy gazpacho de sandía.

Beneficios del consumo de sandía

Aporta vitaminas y minerales

La sandía es una de las frutas del verano, rica en agua y deliciosamente dulce aporta muy pocas calorías tan solo 28, no tiene apenas grasa pero sí vitaminas. Por ejemplo vitamina A (36.40 ug), vitamina C (6.34 mg) o vitamina B3 (0,34 mg), ácido fólico o B9 (4.55 g), calcio (6,72 mg) y potasio (100 mg).

Es diurética

La sandía contiene un 92% de agua, por eso es muy baja en calorías.

Contiene antioxidantes

Sustancias que ayudan al sistema inmunológico a protegerse de la oxidación celular. Entre los antioxidantes está el licopeno, y la cucurbitacina.

Saludable para el corazón

La sandía tiene citrulina un aminoácido que puede aumentar los niveles de óxido nítrico, esta sustancia ayuda a que los vasos sanguíneos se expandan y esto reduce la tensión arterial.

Ayuda a reducir la inflamación

La sandía al tener antioxidantes como el licopeno y la vitamina C contribuye a reducir la inflamación y el estrés oxidativo.

Beneficiosa para los ojos

Gracias a su contenido en vitamina A o retinol, con componentes como la luteína o la zeaxantina y el licopeno, el consumo de sandía puede ayudar a prevenir la degeneración macular.

Cómo elegir una sandía

Acertar al escoger una sandía o un melón, parece toda una lotería, sin embargo hay trucos que pueden ayudarnos en esta tarea. A la hora de comprar sigue estas claves y tendrás un mayor porcentaje de éxito para dar con una sandía que salga buena.

Peso : si dos sandías tienen un tamaño similar, la más madura es la que pesa más, opta por los ejemplares que sean más pesados dentro de unas dimensiones.

: si dos sandías tienen un tamaño similar, la más madura es la que pesa más, opta por los ejemplares que sean más pesados dentro de unas dimensiones. Color: si tienes manchas amarillas y planas es buena señal de que puede estar en su punto óptimo.

si tienes manchas amarillas y planas es buena señal de que puede estar en su punto óptimo. La dureza: si está blando no lo compres, está demasiado maduro.

si está blando no lo compres, está demasiado maduro. Al buscar : escoge los que estén encima del montón, ya que seguro habrán recibido menos golpes y soportan menos peso, esto también puede afectar a la calidad.

: escoge los que estén encima del montón, ya que seguro habrán recibido menos golpes y soportan menos peso, esto también puede afectar a la calidad. Cortes y grieta s: Suele pasar si han recibido mucho peso (lo que antes decía que han soportado peso y pueden llegar partirse). Evita comprar esos ejemplares.

s: Suele pasar si han recibido mucho peso (lo que antes decía que han soportado peso y pueden llegar partirse). Evita comprar esos ejemplares. Dar golpecitos y comprimir. La sandía se golpea suave y si está en su punto sonará a hueco.

Receta de gazpacho de sandía

Ingredientes

Sandía cortada en dados – 500 g

Tomate natural tamizado –500 ml

Cebolletas en vinagre blancas – 4 unidades

Diente de ajo – 1 unidad

Pimiento rojo – 50 g

Vinagre de manzana – 1 cucharadita

Sal –al gusto

Pimienta – al gusto

Aceite de oliva – 60 ml

Agua – 300 ml (o al gusto si prefieres más líquido)

Para decorar

Pimiento rojo en trocitos – al gusto

Pepino cortado en trocitos – al gusto

Albahaca o hierbabuena – unas hojas para decorar

Preparación

Cortamos la sandía en trocitos, retiramos la piel y la reservamos. Picar las cebolletas en vinagre, el ajo y el pimiento rojo Añadir a una batidora la sandía triturar, a continuación agregar el tomate, el ajo, las cebolletas y el pimiento. Triturar de nuevo. Sazonar con sal y pimienta, añadir un poco de vinagre de manzana y de aceite de oliva. Remover. A la hora de servir añadir pimiento rojo y pepino en trocitos y decorar con hojas de albahaca o hierbabuena.

¿Te ha gustado el gazpacho de sandía?