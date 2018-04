Celebra San Isidro en Arado Grocery & Restaurant del Meliá Madrid Serrano

San Isidro, patrón de Madrid, ha estado desde siempre ligada a la gastronomía. En la Pradera de San Isidro se comen rosquillas listas y tontas, pestiños, gallinejas, entresijos, bocadillos de calamares, cocido madrileño... y otros platos típicamente castizos.

En Arado Grocery & Restaurant, quieren celebrar esta festividad y suguiendo su filosofía - renovar lo tradicional sin perder las raíces - han recogido toda la esencia popular madrileña, reinterpretando esos platos tradicionales con una cocina renovada 2.0, bajo la batuta de su chef David Masllorens.

Para celebrarlo han creado el menú 'Arado Castizo', donde dan la vuelta a los platos típicos en estas fechas. Reinventa el concepto gastro de San Isidro, en una edición limitada con maridaje, que sólo se podrá degustar cinco días, del 15 al 20 de mayo.

Menú de San Isidro 'Arado Castizo'

- Aperitivo: Gilda siglo XXI

Una original gilda que sustituye la tradicional guindilla y aceituna, por un tomate cherry confitado con un polvo de aceituna verde y piparra.

- Entrante: Ensalada de San Isidro

Deconstruye la típica ensalada de toda la vida, encurtiendo la lechuga (dándole un toque "crunchy" y de vinagre como a un encurtido), y creando dos emulsiones de huevo y aceituna verde. Remata todo con un polvo de aceituna negra.

- Principal: Canelón de Rabo de Toro

El típico rabo de toro, cocinado a la manera tradicional, pero en formato canelón de pasta china (la misma de los "dumplings" chinos), unos germinados de alfalfa y el mismo jugo del rabo de toro.

- Postre: Leche Frita

Homenaje a la repostería tradicional madrileña, con un helado de vainilla, y aportándole una textura cercana a una torrija.

- Café y Pestiños

- Maridaje (Aperitivo y Entrante: Vermut de Madrid, Principal: Vino Tinto de Madrid (el Hombre Bala), Postre y Café: Vino dulce Pedro Ximenez).

Precio Menú: 30€

Arado, Grocery & Restaurant (Meliá Madrid Serrano)

C/Claudio Coello 139

Telf 91 562 20 40

Horario Restaurante de 13h a 15:30h y de 20h a 23:30h.

Horario Bar de 8h a 0h

Horario Terraza: de 8h a 0h

Web: www.restaurantearado.com Instagram:www.instagram.com/restaurantearado.madrid/

Twitter: www.twitter.com/AradoMadrid Facebook: www.facebook.com/AradoMadrid/

