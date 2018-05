Mayo florido y hermoso, para ponerte espléndido y musculoso

¿Quieres apuntarte? Nos metemos en harina, el sábado 12 de mayo para celebrar el día Internacional del Niño en DIURNO (San Marcos, 37) con la propuesta: "CURSO DE COCINA PARA NIÑOS"



Un taller de cocina gratuito, al que pueden venir los niños a aprender y ...quién sabe... si de aquí nacerá una pasión... Será impartido por el chef Luis Miguel Moreno, y tendrá lugar el sábado 12 de mayo, en horario de 11:30 h a 13:00 horas



Los platos de cocina que los niños, acompañados por los padres, aprenderán en este curso especial DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO son los siguientes:

· Empanadillas rellenas de carne

· Croquetas de jamón

· Pizza casera con jamón york, queso y chorizo

· Magdalenas caseras con virutas de chocolate



Y DOS...



Aprendemos a comer sano con el curso de cocina gratuito el sábado 26 de mayo en horario de 11:30 a 13:00 horas para aprender a comer sano: CURSOS "CHEF TRAINER"

Luis Miguel Moreno, chef-trainer de DIURNO, nos enseñará a combinar los ingredientes y nos explicará las propiedades medicinales que tiene cada producto para nuestra salud, dependiendo de lo que queramos mejorar. Este día aprenderemos a combinar alimentos ​para comer de una manera sana y saludable

​...​

Y TRES...

Y empezamos a comer sano en Mayo. Desde DIURNO, te ayudamos con el MAY MENU HEALTHY por 22,50 €.

· Primeros a elegir por persona:

o Taboulé de cuscús y semillas de lino con verduras eco (cebolleta, pimiento verde, tomate, calabacín y cilantro),rúcula con salsa de yogurth

o Ensalada de quinoa de remolacha...

o Tagliatelle salteado con brocoli, tallarin de calabacín,nueces y trufa



· Segundos a elegir por persona:

o Pavo relleno con cuscus y frutos secos a baja temperatura acompañado de brotes verdes

o Taco de salmón marinado

o Tataki de bonito



· Postre a elegir:

o Yogurth griego dados de mango y semillas de chia

o Bizcocho de espelta y calabaza



VENGA QUE FALTA POCO. ARRIBA ESE ÁNIMO

​...​

Y CUATRO...



CONCIERTOS PLAN B DE HEINEKEN: ALIMENTANDO EL ALMA

Y si hablamos de salud, la música es el alimento del alma, así es que para los amantes de la buena música, DIURNO propone todos los viernes de mayo (4, 11, 18, 25) de 15:30 horas a 18:00 los conciertos de Plan B de Heineken.

Los conciertos y la primera cerveza corren de nuestra cuenta.

Conciertos con el buen JAZZ de la mano de Rafael Alves y Jaume. Sumérgete en el ritmo del fin de semana a través del soul y jazz de su música.

Bailarás al ritmo de las versiones que interpretarán de Stevie Wonder, George Gershwin, Bill Withers o Sly and the Family Stone.

Para beber, la primera cerveza de la selección Premium de Heineken corren de nuestra cuenta: Paulaner, Cruzcampo gran reserva, Amstel oro, Affligem Blonde, Guiness original,...La cerveza es muy beneficiosa para la salud, consumida siempre con moderación. Es diurética, fuente de fibra, fortalecedora de los huesos y con vitaminas del grupo B.

¡Apúntate ya!!