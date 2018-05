Nutella casera o crema de cacao sin aceite de palma y con más cacao y avellanas. La Nutella tiene un 13% de avellanas y un 7,4 % de cacao, su contenido en azúcar es del 60%. Nuestra receta tiene más chocolate y avellanas y menos azúcar. En otro artículo de Periodista Digital hicimos mousse de chocolate,la receta francesa, hoy nutella casera.

¿Por qué tanto producto usa aceite de palma?

Nutella no es la única empresa que usa el aceite de palma, Nocilla y otras marcas de crema de cacao también. En realidad es difícil encontrar una marca de galletas o de otros muchos productos que no incorpore el aceite de palma. Este aceite está permitido como un ingrediente común en la industria alimentaria. En realidad la Organización Mundial de la Salud no da recomendaciones específicas sobre el consumo de este aceite, lo que destaca es que se debe consumir más grasas no saturadas frente a las saturadas.

Por otro lado la EFSA, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, , ya que al ser sometido a altas temperaturas produen el 2016 alertó sobre el proceso de refinado del aceite de palmace una sustancia llamada glycidol que es considerada cancerígena.

En realidad el ácido palmítico no es perjudicial, pero al ser procesado y refinado el aceite de palma resultante es rico en grasas saturadas. Por otro lado como es un aceite barato y además mejora la textura y palatabilidad de los alimentos (esa textura que notas en la Nutella u otras cremas de cacao) , esta es una de las razones más evidentes de por qué está en tantos alimentos procesados.

Al estar presente en tantos productos de alimentación, acabamos consumiendo a diario más aceite de palma del que deberíamos. Mucha gente desconoce que está en productos precocinados, en muchos cereales del desayuno, pizzas o en cremas de verduras.

Mirar las etiquetas de lo que compras, y tratar de elaborar productos en casa (en los que puedes controlar todos los ingredientes) son las mejores alternativas para no consumir tanto aceite de palma.

Nutella casera o crema de cacao fácil

Para darle a esta Nutella casera, la textura o palatabilidad usamos leche de coco que cuando está fría (por debajo de 20 grados) se solidifica y añade textura (la encuentras en cualquier gran superficie o supermercados medios, va en bote no en brick). Esto unido a las avellanas trituradas que son ricas en Las aceite mono insaturados, tienen alrededor de un 78%.

Ingredientes

Chocolate con leche troceado –150 g

Chocolate en polvo sin azúcar- 1 cucharadita

Azúcar glass o en polvo – 100 g

Avellanas tostadas trituradas – 130 g

Leche de coco– 2 cucharadas

Aceite de girasol – 2 cucharadas

Sal – una pizca

Preparación

Pica las avellanas en la picadora, las necesitamos muy finas, (la Thermomix las tritura muy bien, o un molinillo de café). Si tu picadora no tritura tanto, intenta se queden lo más finas posibles, triturando por tandas varias veces. Quizás la textura que logres no sea tan fina pero igualmente estará muy rica la crema de cacao. El chocolate lo introduces en un recipiente en el microondas, tapamos con film de plástico y programar 30 segundos. Abrir, remover y otros 30 segundos. Repetimos la operación (con tiempos de microondas cortos para no pasarnos). Cuando lleve un minuto (dos tandas de 30 segundos) dejamos que repose en el microondas dos minutos. Abrir y revisar la textura, si aún le falta un poco para fundirse, le damos una tanda de 20 segundos y dejamos reposar. En pocos minutos verás el chocolate ya se ha fundido. Incorpora al chocolate la leche de coco y el aceite de girasol, añade un poco de sal (ayuda a potenciar el sabor del chocolate) y la cucharada de cacao sin azúcar. Mezcla estos ingredientes. Combina ahora los ingredientes anteriores con las avellanas trituradas. Trabaja esta mezcla hasta lograr que se integre. Coloca la mezcla en un tarro de vidrio que tengas u otro recipiente hermético. Deja que repose en la nevera al menos dos horas antes de consumir.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de nutella casera o crema de cacao sin aceite de palma? No dejes de seguir nuestras recetas en Facebook.