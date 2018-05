Hello Summer! en Hyatt Centric Gran Via Madrid

El Afterwork La Movida31 de Hyatt Centric Gran Via Madrid le da la bienvenida al buen tiempo con Hello Summer!, una edición efímera de esta cita semanal de cada jueves para celebrar la llegada del buen tiempo, de la mano de tres marcas de ron premium: Diplomático, The Kraken y Capucana, en versiones recreadas por mixólogos invitados a esta cita con la coctelería en Ondas: vermutería + lounge.

Será un repaso lleno de nostalgia y música, con un toque retro, a paraísos escondidos en los que el mar y las olas inspiran cócteles de autor inspirados en los colores, los aromas y los paisajes de cuatro destinos veraniegos de ensueño y templos mundiales del surf: las playas filipinas de Lapu Lapu; el litoral de Oaxaca, en el Pacífico mexicano; las turquesas aguas de las Islas Bahamas y las costas volcánicas y salvajes de Hawaii.

Los arenales filipinos estarán representados por el cóctel Chief Lapu Lapu, bautizado así en honor al jefe de la tribu local Mactán, célebre guerrero de Lapu Lapu. Notas de lima, naranja, fruta de la pasión se mezclan con Ron Diplomático y Capucana, para pintar el paisaje de esta región en un cóctel diseñado para almas guerreras y aventureras.

Para sobrevolar las costas hawaianas, Ondas: vermutería + lounge propone Jet Pilot, un giro al clásico cóctel "Zombie", creado por el famoso restaurador local Jeff "Beachbum" Berry, que solían tomar los pilotos que, en 1950, residían en la base militar de Pearl Harbor. Sabores cítricos como el pomelo y la lima, se fusionan con el Falernum y una combinación de Kraken, Capucana y Diplomático, para poner en órbita a quienes se atrevan a degustarlo.

Las tortugas verdes de las paradisiacas Islas Bahamas llegan a la barra de Ondas: vermutería + lounge con Turtle Bahamas, para recordar a los animales que nadaban junto a los surfistas que llenaban las playas de este archipiélago a principios de los años 60. El ron Capucana infusionado con espinaca le da a este cóctel su particular tono verdoso, que se acompaña con matices de pistacho y lima en un vaso chato, simbolizando el caparazón de las tortugas.

El cóctel Oaxaca Wave traerá el carácter y la fuerza del Pacífico mexicano, ligado a la trayectoria de Greg Noll, surfista enamorado de las playas mexicanas desde 1965 y de este pueblo de pescadores lleno de encanto y olas de vértigo. Una potente mezcla de Ron Diplomático, con exóticos toques de mandarina, mango y las notas tostadas del azúcar moreno acercarán a Madrid las olas monumentales que han conquistado a surfistas de medio mundo.

Gastro weekends en el corazón de Gran Vía

Hello Summer! se suma al programa semanal de afterworks de Ondas: vermutería + lounge, que tiene lugar cada jueves, entre las 19 y las 21 horas, en el lobby bar y estudio musical de Hyatt Centric Gran Via Madrid, amenizado con los éxitos que han marcado la historia de la música pop de la mano de DJs invitados y un show de coctelería en vivo que protagoniza Carlos Pérez López mixólogo del hotel. --Un nuevo 'brunch' hace furor en Madrid: tú eliges... ¿fiesta o siesta?--

Además, los fines de semana, el restaurante de Hyatt Centric Gran Via Madrid, Hielo y Carbón, se convierte en un espectacular escenario con las mejores vistas al corazón de Madrid, la Gran ía, al ritmo de actuaciones musicales que exploran el jazz, la música electrónica y el pop. Los viernes y sábados, desde las 20 horas y hasta las 23,30 horas, los comensales podrán degustar la propuesta culinaria de Hielo y Carbón, inspirada en la cocina de mercado de Madrid y en la que conviven las gastronomías peruana y española.

Ya sea en "Carbón", un patio madrileño que mira a la cocina abierta, o en "Hielo", el crudo bar, la cena está amenizada por DJ o actuaciones en directo, que invitan a descubrir La Gintonería, su carta de cócteles y gin tonics que se pueden degustar desde las barras panorámicas que miran a la Gran Vía y que rodean este espacio para ver y dejarse ver.

La nueva cita gastronómica imprescindible, The Brunch, llega a Madrid de la mano de Hielo y Carbón, el nuevo concepto gastronómico, tiene lugar todos los domingos de 13:00 a 16:00 horas. The Brunch tiene un precio de 35 € por persona, incluyendo una amplia oferta gastronómica acompañada de música en vivo, degustación de cócteles, bebidas détox y zumos naturales.

Hielo y Carbón combina gastronomía peruana y española, ha trasladado este concepto culinario a su oferta para que los brunchs de los domingos sigan manteniendo la esencia principal del restaurante, que sirve comidas y cenas de lunes a viernes de 12 del mediodía a 23:30 de la noche, acompañando una amplia carta de cócteles eclécticos.