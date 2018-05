Magdalenas caseras de yogur, muy fáciles

Si crees que para preparar estas magdalenas caseras de yogur hace falta saber repostería, esta receta te demostrará que no. Tiernas y jugosas las puedes hacer en poco tiempo. Los ingredientes son todos muy sencillos, ¡seguro los tienes en casa! No usamos mantequilla sino aceite de oliva virgen, ¡más saludables! En otro artículo de Periodista Digital hicimos pastel de chocolate al microondas. Hoy magdalenas caseras.

¿Quién inventó las magdalenas?

Seguramente cuando las disfrutas no te preguntas quien las creó, solo piensas en si están buenas o no. Las magdalenas tienen una historia curiosa detrás, no hay una única teoría sobre su origen, sino varias, y las dos son bonitas. Una de ellas se relaciona con el ‘Camino de Santiago’, una de las peregrinaciones más importantes del mundo, Patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

Esta peregrinación comenzó en el siglo XII, miles de personas fueron llegando a Galicia venidos de distintos lugares. Los peregrinos exhaustos del camino se sentaban a veces para descansar, en los albergues o donde podían. Se cuenta que una joven lugareña horneaba bizcochos en forma de la concha del apóstol Santiago y las repartía entre los peregrinos. La fama de aquellos pequeños bizcochos se fue extendiendo a lo largo del Camino de Santiago, el nombre de aquella joven era Magdalena y de ahí que los bizcochos se llamaran como ella.

La otra teoría sobre las magdalenas está más documentada en fechas. Nos traslada a la Francia del siglo XVIII. En el Castillo de Commercy, propiedad del duque Estanislao I, se organizaban muchos banquetes, un día durante uno de estos ágapes con muchos invitados, el cocinero se marchó y dejó el postre sin preparar. Una de las doncellas de la cocina, quiso arreglar la situación y preparó un dulce que había visto hacer a su abuela. Horneó estos bizcochos y los sirvieron como postre. La doncella se llamaba Madelaine, y por esto le pusieron su nombre a los pequeños bizcochos. No sabemos bien cual de estas dos historias puede ser cierta, pero encanto, no les falta.

Magdalenas caseras de yogur

Ingredientes para unas 15 magdalenas

Harina de repostería – 200 g

Azúcar en polvo –100 g

Levadura en polvo – una cucharadita u 8 gramos

Zumo de limón – 1 cucharada

Yogur griego – 1 unidad

Leche – 30 ml

Aceite de oliva sabor suave – 80 ml

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Utensilios

Moldes para magdalenas aptos para horno

Wrappers o papeles para magdalenas

Preparación

Con un colador vamos a tamizar la harina para que nos quede más suelta. La reservamos. En otro recipiente añade los huevos, comienza a batir con unas varillas o una batidora de cocina.Añade al recipiente el azúcar poco a poco, una cucharada de azúcar y bate , luego otra cucharada, así hasta integrar todo el azúcar. A continuación, sin dejar de batir vamos añadiendo el aceite poco a poco. Una vez terminamos con el aceite, vamos con el yogur y la leche, añadiendo poco a poco sin dejar de batir. Añadimos ahora el aroma de vainilla, el zumo de limón y un poco de sal. Para finalizar añadimos la harina poco a poco y la levadura. Cuando tengamos la mezcla bien integrada dejamos de batir. Para que la levadura haga su trabajo, vamos a dejar que repose unos 15 minutos en la nevera. Así que guardamos el recipiente en la nevera un cuarto de hora. Mientras reposa, precalentar el horno a 200 grados y preparar un molde de horno para magdalenas, sirven los metálicos de muffins y también los de silicona. Dentro del molde hay que poner un wrapper o papelito para las magdalenas. Si no tienes en casa, puedes usar un poco de papel de horno. Forra el molde con un trocito de papel y te servirá de ‘wrapper improvisado’. Transcurrido el tiempo de reposo recuperamos la masa de las magdalenas de la nevera, batir un poco con la cuchara. Comenzar a rellenar los wrappers o papeles de para magdalenas con nuestra mezcla. Recuerda no se añade sobre el molde, el papel o tulipa están dentro del molde y la masa la añadimos sobre cada papel de magdalenas, (hasta un poco más de la mitad no hasta arriba) . Hornear las magdalenas a 200 grados durante 12 minutos. Luego apagar el horno y dejar reposar un par de minutos.

