Cómo hacer caramelo líquido light

¿Es posible hacer caramelo líquido light? Cuando hablo de light es lo que todos entendemos, ligero o con pocas calorías. No es lo mismo ‘caramelo sin azúcar’, porque puedes encontrar recetas de caramelo líquido ‘sin azúcar’ que usan sirope de agave. Hacer caramelo con sirope de ágave no es light. Es como ‘el truco del almendruco’ ya que el jarabe de agave tiene 73 gramos de azúcar por cada ración de 100 gramos. Es decir sigue siendo un caramelo con mucha azúcar y por lo tanto de ligero tiene poco. En otro artículo de Periodista Digital hicimos mousse de chocolate la receta francesa. A continuación te damos una alternativa para hacer caramelo líquido light y los datos claros del azúcar que aporta. Sin trampa ni cartón.

Edulcorantes que aguantan el calor

La mayoría de los edulcorantes no son termoestables y pierden su poder endulzante a altas temperaturas, por eso no sirven para cocinar. Esto le sucede al espartano o la sacarina. La stevia si soporta el calor del horno, pero no se puede usar para hacer caramelo líquido, ¡no cristaliza! Sin embargo otro edulcorante derivado del azúcar llamado sucralosa (600 veces más dulce, así que se usa menos cantidad), si se puede usar para hacer caramelo líquido.

La sucralosa ha tenido mucha leyenda negra, al igual que otros edulcorantes. La realidad es esta: está aprobada por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), también por la FDA, la agencia norteamericana de alimentos y medicamentos.

Como se han publicado muchas críticas sobre la sucralosa, y estudios que decían que podía ser cancerígena la EPSA o Autoridad Europea de Seguridad, encargó un estudio sobre la sucralosa o E 955. Las conclusiones las puedes ver publicadas aquí. Según el análisis efectuado por el Instituto Ramazzini, se conforma la seguridad de la sucralosa. Los datos disponibles no han respaldado otras conclusiones de autores como Soffritti- 2016 que decía que la sucralosa podría provocar cáncer.

Los estudios realizados en ratones han probado que la sucralosa es segura. Por otro lado endocrinas prestigiosas como Susana Monereo, de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Gregorio Marañón, también afirma que es seguro tomado en cantidades moderadas, los excesos no son buenos, (teniendo en cuenta que endulza hasta 600 veces más que el azúcar hace falta muy poco, es difícil abusar de la sucralosa).

Para ver con claridad los azúcares que aporta el sirope de ágave puede consultar aquí, verás que es muy alto el 73 gramos de cada 100. Mientras que la sucralosa es bajo tiene 6.7 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Como la sucralosa endulza más que el azúcar además necesitamos menos, (en lugar de 125 g usamos 50 g de sucralosa por lo que las calorías también son menos). 100 g de caramelo con sirope de ágave aportan unas 310 calorías, con sucralosa usamos la mitad, nos vamos a 188 calorías.

Receta de caramelo líquido light

Ingredientes

Sucralosa – 50 g (la encuentras en cualquier supermercado

Agua – 3 cucharadas

Zumo de limón – 1 cucharadita

Preparación

En una sartén antiadherente añadimos la sucralosa sin nada de agua, ponemos el fuego a baja temperatura. Remover hasta que comience a ponerse ligeramente rubio. Apagar el fuego y añadir entonces las dos cucharadas de agua y las de zumo de limón. Remover para que se mezcle. Ya lo puedes añadir a tu flanera o para decorar cualquier otro postre.

