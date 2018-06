Declaran el estado de felicidad en 'El Chiringuito de Chueca'

En DIURNO (Calle San Marcos, 37) tenemos todo preparado para que empieces como te mereces el verano y el buen tiempo de una vez desde: EL CHIRINGUITO DE LUISMI.

1. PARA COMER COMO EN LOS MEJORES CHIRINGUITOS DE ESPAÑA: Luis Miguel Moreno ha preparado los platos más representativos de los mejores chiringos de playa.

Ensaladilla de San Marcos con piparras y huevas de trucha

Arroz negro meloso con chipirones y gambón rojo, con su alioli de ajo negro

Paella de Madrid, pollo campero, trigueros, setas

Fideuá del señoret de fideo fino con gambón, mejillones, calamar

2. PARA DISFRUTAR LAS SOBREMESAS Y RESGUARDARTE DEL CALOR. NADA MEJOR QUE A LA SOMBRA DE LA BUENA MUSICA Y MARTINI

·Todos los viernes de junio (8-15-22-29) desde las 15:30 h a 18:00 horas ponte a la sombra con los conciertos MARTINI. Desconectarás al ritmo de las versiones que interpretarán de Stevie Wonder, George Gershwin, Bill Withers o Sly and the Family Stone.



3. NO PODEMOS OLVIDARNOS DE CUIDARNOS LA PIEL: ACUDE A NUESTRO CURSO DE GASTROPEELING

El curso de GASTROPEELING tendrá lugar el sábado, 16 de junio de 11:30 h a 13:00 h, de la mano de DIURNO y la firma de cosmética norteamericana MARY KAY.