Cómo hacer helado casero de yogurt muy fácil

¿Cómo hacer helado casero de yogur al aroma de limón? Con solo cuatro ingredientes y todos baratos. ¡No querrás otro helado de yogur después de probar este! Además también lo puedes hacer versión light sin añadir azúcar. En otro artículo de Periodista Digital hicimos polos de chocolate sin azúcar, hoy helado casero de yogur, para endulzar el verano.

¿Cómo lograr helados cremosos?

Hay dos ingredientes básicos en cualquier helado, el agua (que contiene la leche u otros líquidos presentes) y el azúcar. Paradójicamente estos dos ingredientes reaccionan de forma contraria al frío. Mientras los líquidos tienden a congelar, el azúcar es un anticongelante al reducir el punto de congelación.

Aparte de estos dos componentes aparecen otros como las grasas que están en la nata, leche, queso crema o yemas de huevo. Estas grasas son importantes para lograr una textura cremosa y evitar que nuestro helado tenga cristales. Una mezcla demasiado líquida crea cristales (los polos de helado son un ejemplo). Una mezcla con una base grasa mayor nos dará un helado con textura más cremosa.

Los veganos pueden usar alternativas a los huevos, leche y nata. Existe la leche de coco que solidifica a baja temperatura, por lo tantos se puede usar como base grasa. Los helados profesionales se preparan en grandes máquinas que además remueven la mezcla para evitar la formación de cristales de hielo. Las heladeras domésticas tiene un funcionamiento similar un recipiente que debe estar muy frío donde se añade la base de helado y unas aspas que lo van moviendo.

Si dispones de heladera el procedimiento es más cómodo pero sigue siendo igual. La base de helado debe tener ingredientes grasos o el helado tendrá cristales (menos si usas heladera pero tendrá). Es física. El agua se congela, si nuestro helado no lleva un determinado porcentaje de grasa que contrarreste este proceso además del azúcar. Aparecerá el hielo. Para no equivocarnos en las proporcione de la base de nuestro helado. Un sencillo truco previo a la congelación debe tener una textura cremosa. En caso contrario el helado no se transformará en cremoso por arte de magia.

Cómo hacer helado casero de yogur

Ingredientes

Yogur griego –2 unidades

Nata para montar –300 ml

Azúcar – 125 g

Zumo de limón – el de medio limón

Utensilios

Un recipiente metálico (te sirve un molde)

Preparación

En un recipiente colocamos la nata y la batimos con unas varillas o la batidora de mano.

En otro recipiente añade los yogures griegos el azúcar y el zumo de limón.Mezclar hasta lograr una textura homogénea.

Añade poco a poco (cucharada a cucharada) nata a la mezcla de yogur hasta integrar todos los ingredientes.

Verter en un recipiente metálico (ya que conserve mejor el frío) si no tienes vale cualquier otro como un taper. Introducir en el congelador al menos 4 horas.

Diez minutos antes de servir lo sacamos del congelador. Lo puedes adornar con trocitos de chocolate, de galletas Oreo o con frutas.

Versión baja en hidratos o sin azúcar añadido

Se trata de sustituir el azúcar por edulcorante en polvo, como la receta no se calienta te sirve cualquier edulcorante. A no llevar azúcar añadido la receta es más ligera sin dejar de ser dulce.

