Batido de plátano y fresa fácil

¡No querrás que se acabe este batido de plátano y fresa! Está tan rico que disfrutarás cada sorbo. Suave y tan cremoso que dan ganas de meter la cuchara. Los batidos de frutas naturales son un alimento saludable, más que cualquier zumo industrial que suele llevar azúcares añadidos. En otro artículo de Periodista Digital hicimos batido de proteínas casero, hoy de plátano y fresa.

¿Qué vitaminas aportan las fresas y el plátano?

Las fresas son más ligeras que el plátano aportan 33 calorías frente a 95 que tiene el plátano. También las fresas son más diuréticas ya que aportan un gran porcentaje de agua, el 80%. Sin embargo los plátanos son muy ricos en potasio tienen 370 mg las fresa tienen 160 mg, aportan también 21 miligramos de calcio. Con relación a las vitaminas comenzamos por las fresas.

La vitamina más abundante es la C con 54 mg por ración. También aportan vitamina A, 3 ug. Vitaminas de grupo B como la B9 o ácido fólico ( 61,5 mg), B 7, (4 ug), B3, (0,79 mg), B1, (0,03), B2, (0,05 mg), B6, (0,06 mg). Vitamina E, (0,23 mg), vitamina K (5.5 ug). Por su elevado contenido en ácido fólico las fresas son una fruta recomendada durante el embarazo, además al ser muy bajas en calorías y ricas en agua se digieren con facilidad.

Las fresas aportan antioxidantes como la vitamina C, la quercitina o el kaempferol. Estas sustancias ayudan al sistema inmunológico a protegerse de la oxidación celular, y la acción dañina de los radicales libres. Por otro lado el plátano es una fruta muy energética tiene casi 100 calorías y 20 g de carbohidratos por ración.Tienen vitamina A, (38 ug), vitamina C, (11.50 mg). Vitamina B9 (20 ug), vitamina B3 (0,98 mg), vitamina B1 (0,05 ug), vitamina B2 (0,07 mg), vitamina B7 (2,60 mg). También vitamina E, (0,23 mg) y vitamina K (0,26 mg).

Los plátanos tienen 2,55 g de fibra, ayudan a digerir mejor y prevenir el estreñimiento. Los plátanos destacan por tener un prebiótico llamado fructooligosacárido, es una bacteria beneficiosa para el tracto digestivo que aumenta la ingesta de nutrientes por parte del cuerpo. Los plátanos tiene inhibidores de la proteasa por lo que ayudan a eliminar bacterias dañinas relacionadas con las úlceras. Se han usado como remedio para calmar la acidez.

Batido de plátano y fresa fácil



Muy fácil de hacer y con ingredientes que no te saldrán caros.

Ingredientes

Yogurt griego de fresa- 1 unidad

Leche desnatada –150 ml

Plátano – ½ unidad

Fresas – 4 unidades

Edulcorante Stevia – al gusto

Preparación

Remoja las fresas en un poco de agua con unas gotitas de vinagre, escurre y corta en trocitos retirando la parte verde. El vinagre tiene poder bactericida así que lo podemos usar para lavar frutas o verduras.

Pela el plátano y corta la mitad en rodajas.

Prepara una batidora de vaso o una de mano, y añade todos los ingredientes. Tritura hasta lograr una textura homogénea.

Prueba el batido y ajusta el nivel de dulzor, si te gusta más dulce añade un poco de edulcorante líquido o en polvo. Bate de nuevo unos segundos.

Servir o conservar en la nevera, se conserva hasta dos días.

