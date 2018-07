Mayonesa casera con batidora sin que se corte

¿Te gustaría que la mayonesa casera con batidora no se te cortara? Hay varios trucos muy fáciles para evitar que nos ocurra. Prepara tu mayonesa en casa, a tu gusto, espesa o más ligera pero sin temor a que se corte. Para ensaladilla rusa o como complemento para una merluza al horno. En Periodista Digita te contamos todos los trucos.

¿Por qué se corta la mayonesa?

Estás preparando la mayonesa, añades aceite y te pones a batir moviendo la batidora. De repente te das cuenta que no espesa…se ha cortado. Uno de los motivos más comunes para que la mayonesa se corte es:

1-Añadir mucho aceite desde el principio. Si haces esto tienes más probabilidades de que se corte. Hay que agregar solo un chorrito de aceite al principio (por ejemplo 60 ml)

2-Mover la batidora: Lo mejor para evitar que se corte es no mover nada la batidora al principio. La dejas inmóvil mientras bates. Solo cuando notes va espesando se mueve. Al mover la batidora añadimos aire a la preparación, si además insistimos batiendo (al ver no espesa) calentamos la mezcla y aún es peor.

3-El huevo está muy frío: si usas un huevo recién sacado de la nevera, tienes más opciones de que se te corte la mayonesa. Se trata de sacarlo un ratito antes para evitar el contraste de temperatura. No tengas miedo no pasa nada, cuando compras los huevos en el supermercado van en su envase y no están en una nevera.

Trucos para evitar se nos corte la mayonesa

Lo primero, los ingredientes como el huevo que no estén fríos, el resto suele estar a temperatura ambiente, como el aceite.

Lo segundo: añade solo un poquito de aceite como 50 o 60 ml o 2 o 3 cucharadas de aceite y el aceite no va primero (en la receta ves el orden).

Lo tercero: No muevas la batidora, de aquí para allá. Al principio la dejas quieta, y a velocidad baja mientras funciona sigue los pasos de la receta y cuando notes espesa la puedes mover.

Lo cuarto: Un truco genial para evitar que se corte la mayonesa, cuando comiences a batir añadir dos o tres cucharaditas de agua. ¡No te preocupes que no se cortará! De hecho el agua ayuda a emulsionar. En la receta te cuento cómo hacerlo.

¿Y si ya está cortada qué hago?

Hay varios trucos pero uno muy bueno que no te obliga a añadir otra yema (que siempre es más grasa) es este:

Añade tu mayonesa líquida en otro recipiente limpio. El recipiente ‘sucio’ no lo laves, añade entonces dos cucharadas de agua, introduce la batidora y comienza a batir a velocidad media unos 15 segundos. Ten preparado cerca el otro recipiente con la mayonesa cortada.

Sube la velocidad de a batidora y añade la mayonesa líquida poco a poco al recipiente donde tenemos la batidora. ¡Verás como recuperaras la mayonesa y te queda cremosa!

Receta de mayonesa casera con batidora

Ingredientes

Huevos tamaño L – 1 unidad

Aceite de oliva sabor suave o de girasol – 250 ml

Zumo de limón – 1 cucharadita

Sal- al gusto

Agua fría – 2 cucharaditas

Preparación

Verás que es muy fácil y rápido, y sin problemas de que se nos corte la mayonesa. Comenzamos cascando el huevo en un recipiente y lo batimos un poco con un tenedor ( apenas unos segundos como si fuera para tortilla). A continuación en un vaso para batidora añade el huevo, el zumo de limón y la sal. Introduce la batidora y comienza a batir sin moverla durante unos 20 segundos a velocidad baja, verás que la preparación va haciendo como espuma. Pasados estos 20 segundos añade las cucharaditas de agua y bate de nuevo. Solo dos cucharaditas. Ayudará a emulsionar la mayonesa.

Ahora es cuando poco a poco iremos agregando un chorrito de aceite como 3 cucharadas. Sigue batiendo durante 30 segundos a velocidad baja sin mover la batidora. Notarás que la salsa está espesando. Continúa añadiendo aceite que nos queda pero a chorrito , mientras sigues batiendo. ¡Tu mayonesa estará lista y cremosa!

