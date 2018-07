¿Cómo preparar una mermelada de tomate sin azúcar añadido? Teniendo en cuenta en las mermeladas el azúcar suele haber un contenido de entre 60-70% de azúcar. El azúcar tiene un gran poder conservante y además da cuerpo, ayuda a que espesen las preparaciones. Sin embargo, al añadir tanta azúcar las mermeladas resultan muy calóricas. En Periodista Digital, te presentamos una mermelada que tiene mucho menos de la mitad de calorías que cualquier otra, ¡no lleva azúcar!

Azúcar, edulcorantes y cocción

Puede parecer muy sencillo, sustituir el azúcar pero no lo es tanto. Si se trata de añadir dulzor a un yogur o a la leche puedes usar cualquiera, siempre que la leche o el café no estén hirviendo. El azúcar tiene además de propiedades para dar sabor, otras que afectan a la textura y conservación de los alimentos. Inhibe la proliferación bacteriana, por eso ayuda a conservar y además le da una textura más densa a las preparaciones.

El azúcar resiste la cocción, pero otros edulcorantes como la sacarina o el ciclamato no resisten. Para cocinar solo podemos usar stevia o sucralosa, (siendo la sucralosa un derivado del azúcar que además no aporta calorías y endulza mucho más). Con menos cantidad tendremos el sabor dulce deseado.

La Stevia procede de una planta y también se puede usar para añadir a cupcakes y bizcochos, pero si quieres hacer caramelo líquido no funciona, no cristaliza como el azúcar. En cambio la sucralosa si cristaliza. Si te da temor usar sucralosa, tranquila, la tienes en cualquier supermercado y se vende desde hace años. Está aprobada por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), también por la FDA, la agencia norteamericana de alimentos y medicamentos. No es peligrosa (hace años hubo polémica sobre este producto al igual que pasó hace décadas con la sacarina).

Mermelada de tomate sin azúcar añadido

Ingredientes:

Tomates maduros –600 g

Gelatina neutra- 4 hojas

Clavo de olor molido – una pizca

Zumo de limón – el de medio limón

Edulcorante apto para cocción – sucralosa o stevia (4 cucharadas)

Utensilios

Recipientes de vidrio

Preparación

Previo a la preparación esteriliza los botes de vidrio con sus tapas en una olla con agua hirviendo durante 15 minutos. Luego saca los frascos del agua con una pinzas y deja reposar sobre papel de cocina o un paño.

Lavar y pelar los tomates, para quitarles la piel, prepara una olla con agua y una bandeja o plato con algunos hielos. Lleva el agua a ebullición. Haz una cruz con el cuchillo en cada tomate e introduce en la olla. Los dejamos solo 30 segundos, no más. Sacar los tomates y dejarlos sobre el hielo. Dejar que reposen unos minutos y luego ya puedes retirar la piel sin dificultad. En un recipiente amplio añade las 4 hojas de gelatina y agrega un poco de agua fría, unos 125 ml. Dejar que reposen 10 minutos. Cortar los tomates en trozos, añadirlos a una olla junto con las hojas de gelatina y el agua, la sucralosa y el clavo de olor. Cocinar durante 25 minutos a media potencia, removiendo de vez en cuando. Con una batidora de mano, tritura el resultado para que nos quede más fino. Si prefieres una textura más densa, no hace falta. Incorpora el zumo de limón y mezcla. Dejar que se atempere un poco la mermelada. Llenar los frascos de vidrio hasta arriba. Al no ser azúcar tiene menor poder conservante, mejor guardar en la nevera o un lugar fresco aunque no estén abiertos.

