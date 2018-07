La receta de avgolemono o sopa griega de pollo y limón, es tan reconfortante que casi todo el mundo quiere repetir. Se trata de una sopa de pollo que se espesa con zumo de limón y huevo. En otro artículo de Periodista Digital hicimos ensalada griega, hoy una sopa con pollo y limón, receta tradicional.

Origen del Avgolemono

El avgolemono también es la salsa de huevo y limón que se le añade a la sopa. A pesar de ser una receta muy popular en Grecia, su origen no es griego. Los historiadores creen que la invención del avgolemono tiene que ver con la cultura sefardí, los judíos que vivieron en la Península Ibérica. La presencia de la comunidad judía en España es muy antigua se cree es anterior al siglo II a. C. Su expulsión se produjo en 1492 en una época marcada por el anti judaísmo. Los judíos dejaron muchos rastros de su presencia en España, como las juderías. Barrios separados de dónde no podían salir salvo para ir a trabajar.

Esta obligación se promulgó en 1480. La expulsión de esta comunidad por parte de los Reyes Católicos ha sido considerado como uno de los mayores errores históricos de nuestro país.

Volviendo a la receta, entre sus costumbres culinarias estaba esta sopa de pollo y limón, tras su expulsión cientos de miles de personas emigraron de España y algunas llegaron a Grecia donde se establecieron en la zona de Salónica. De ahí parece proviene la tradición de preparar esta sopa en Grecia. En Turquía existe una salsa parecida llamada terbiye y en los países árabes ‘la tarbiya’.

Avgolemono, sopa griega de pollo y limón

No hay una única receta de avgolemono, ya que hay quien no le añade arroz, hay quien monta las claras y las añade por separado y otras variantes usan solo las yemas. Nuestra receta es una de las más populares y fáciles se usa todo el huevo y además lleva un poco de arroz que le da una textura exquisita.

Ingredientes

Pollo – 1 kg

Zumo de limón – el de un limón y ½

Arroz grano redondo – 150 g

Cebolla – 1 unidad

Agua- 1.250 ml

Huevos XL – 2 unidades

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Rodajas de limón para adornar – al gusto

Preparación

En la olla exprés añadimos el pollo troceado con sus huesos, la cebolla cortada y el agua. Programar 40 minutos. Si lo cocinas en una cazuela tradicional serían 1 hora y 10 minuto. Cuando se pueda abrir la olla retirar el pollo, y colar el caldo. En otra olla o cazuela añadir el caldo y llevar a ebullición, agregar el arroz y cocinar durante 15 minutos. Mientras retirar la carne del pollo quitando los huesos. Apagar el fuego. Preparar la salsa de limón y huevo. En un tazón añadir los huevos y batir como para tortilla. Añadir el zumo de limón y batir de nuevo. Añade una cucharada a la sopa y bate para que el huevo se caliente en contacto con la sopa, sigue añadiendo cucharadas a la sopa hasta terminar con el huevo. Tapa el recipiente y deja reposar unos minutos. Incorpora el pollo troceado a la sopa. Ajusta de sal y pimienta y sirve decorando con rodajas de limón.

