Dos formas para quedarte en Madrid este verano con platos sanos, variados, frescos, equilibrados y a precio low cost

Si eres de los que te ha tocado quedarte en #Madrid en @agosto estás de enhorabuena, porque es tu momento. Ya no tendrás que preocuparte por la comida, porque Luis Miguel Moreno, Chef de DIURNO (Calle San Marcos, 37) tiene dos propuestas:

Así pasarás un verano "ON" o "IN", con platos sanos, recién hechos cada día, solos o combinados, para que tu única preocupación sea elegir, si te quedas o te lo llevas. Así no perderás tiempo y ganarás en salud. Porque los platos de DIURNO son garantía de una alimentación sana, variada, fresca, equilibrada y a precio low cost.

VERANO "ON" - TRENDY RODRÍGUEZ O "LOS RODRÍGUEZ TAKE AWAY"

Platos sanos, recién hechos cada día, solos o combinados, para que elijas, te los lleves y puedas disfrutar de la mejor y más saludable gastronomía en tu propia casa mientras descansas. Puedes elegir entre una gran variedad de platos, tanto para disfrutar en soledad, como con tus coleg@s con platos tan atractivos de sabor como de precio:

Ensalada California o su nueva ensalada de confit de pato.

Si quieres wraps tienes los deliciosos wraps de pollo y aguacate.

Pero, no olvides subirte a casa su exquisita lasagna de atún por 4,50€ o su pasta de pesto verde y nueces y tampoco olvides volver a bajar a tu ¨nevera¨ de DIURNO para probar el suave y fresquito salmorejo.

VERANO "IN" - "THE BB RODRÍGUEZ EXPERIENCE" (BEER & BARRA)

Un maridaje perfecto de (Beer) Cerveza Heineken con tapas by Luis Miguel Moreno para tomar en la Barra, a un precio totalmente "IN": 5,50 €.

Estas son las opciones:

Carpaccio de ternera marinada con lascas de parmesano y rúcula: POWERFUL EXPERIENCE.

Tartar de bonito con huevas de salmón y mújol con aguacate y rúcula: SPICY EXPERIENCE

Trio de arroces salteado con magret de pato, setas y mango: TOASTED EXPERIENCE

Lomos de salmón marinado acompañado de ensalada de aguacate y rúcula: FRESH EXPERIENCE

Tumaca con jamón ibérico: ORIGINAL EXPERIENCE

Este verano estar de "Rodríguez es tendencia saludable "IN & ON" en DIURNO.