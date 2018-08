Este verano será diferente en Madrid. Porque este agosto "verano" y "vacaciones" empiezan y siguen por "A" en la TERRAZA DE LA REINA (Plaza Pedro Zerolo s/n) con su nueva edición de la Guía de Verano y Vacaciones.

AGOSTO:

Agosto es el mes del calor por excelencia con temperaturas que apenas bajan de los 30-32 º C. Y es el mes oficial de las vacaciones. Por eso, si aún no has tenido unas vacaciones como Dios Manda, en la TERRAZA DE LA REINA, podrás disfrutar de un descanso extra, con buen "calorcito", a la sombra de su frondosa vegetación y sin bochorno. Ve preparando tu maleta para llegar a la TERRAZA DE LA REINA, donde el pronóstico del tiempo es inmejorable.

A LA TERRAZA DE LA REINA:

Una vez aterrices en la TERRAZA DE LA REINA, te darás cuenta de que estás en la mayor "selva" de Madrid, en la plaza de Pedro Zerolo. Un terreno poblado por una frondosa vegetación y por una fauna muy variada ;). Seas de la especie que seas, aquí tienes cabida. Y, si además, te consideras tigre o tigresa, sentirás que estás en tu hábitat. Ya no tienes que salir de Madrid para disfrutar de la naturaleza salvaje.

Ya tienes vegetación y naturaleza para perderte este verano:

En "La Jungla Terraza de la Reina" se puede desayunar, comer, cenar y tomar copas y combinados muy "trendy". Es el paraje perfecto para un break veraniego y una experiencia sensorial al aire libre. Vive tu propia aventura en el centro de Madrid.

APEROL:

Para vivir la aventura en primera persona, empieza a relajarte y a abrir tus sentidos, porque la TERRAZA DE LA REINA te acerca una bebida ideal como aperitivo, súper refrescante y llena de color: el APEROL, cuyo ingrediente principal es la naranja amarga. Además, abre el apetito, ya que cuenta con hierbas y plantas como ruibarbo, genciana, cinchona... y tiene una graduación alcohólica suave.

3,2,1... Spritz by LA TERRAZA: Si hay un cocktail famoso realizado con APEROL ese es el SPRITZ. La preparación utiliza una copa de vino llena de hielo y después se mezclan 3 partes de vino espumante o cava, 2 partes de APEROL y una de soda. O Hugo Spritz: que lleva flor de Sauco, cava y soda.

Y por último abandónate al amor de #loveeveryday con la mejor de las aventuras posibles, que te pierdas en la filosofía APEROL de espíritu social y activo de una ciudad. Vive #loveeveryday.

APERITIVO:

Y no podemos sólo beber, también hay que comer. En la TERRAZA DE LA REINA podrás sentir "un soplo" de aire fresco, con una selección de aperitivos muy refrescantes. Algunos son:

Mejillones en escabeche...

Bolsa de Patas Fritas Artesanas....

Boquerones en vinagre con aceitunas (12 unidades) ...

Ensaladilla Rusa con picos de Jerez....

Pincho de Tortilla de patata con cebolla caramelizada...

Tosta de Mozarella, tomate y pesto....

Tosta de tartar de salmón ahumado ....

Tosta de jamón ibérico y queso brie...

Nachos Horneados, salsa especial de queso Valdez y guacamole

AL SOL:

Por todos es bien sabido, que la mejor forma de tomar un aperitivo es al sol. Con buen tiempo y en la mejor de las compañías, tus amigos.

Ya tienes tu "NUEVA GUÍA DE VERANO Y VACACIONES DE LA "A" A LA "A" para disfrutar de agosto en un marco incomparable de vegetación, en la Terraza de la Reina. ¿Ya has preparado tu maleta?