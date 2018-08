Recorre los “Golfos Españoles” con D.O. y escalas vermuteras

Este verano toca "repasar geografía" para conocer los "Golfos de España ", pero de una forma sorprendente y divertida, porque LA HORA DEL VERMUT (Mercado San Miguel (Plaza de San Miguel s/n) ha puesto en marcha "el viaje más refrescante del momento". Un recorrido por los golfos españoles para ofrecerte los mejores vermuts hechos en España. Los más refrescantes, los más veraniegos y sobre todo los más "golfos".

Primera Escala

El itinerario comienza en los Golfos del Mediterráneo: Golfo de Valencia (coordenadas 39º 56'00"N 0º00'00"E)

Vermut Domingo (Valencia) El Golfo más fresco. Un vermut de producción artesanal elaborado para que todos los días sean domingos. Es equilibrado y cuenta con una combinación de excelentes vinos con extractos de raíces, especias, hojas y flores de plantas aromática, dulce pero sin ser empalagoso y muy fresco.

El Vermut Domingo perfecto En vaso ligero, echar dos piezas de hielo y unas virutas de naranja. Enfriamos el vaso haciendo girar los hielos unos segundos. Servir frío.

Maridaje: Patatas fritas y, bomba de mejillón y boquerón.

Golfo de San Jorge (o San Jordi - Tarragona) (coordenadas 40°52'60" N y 1°0'0" E)

Vermut Yzaguirre Blanco (Tarragona) El Golfo con más carácter. El gusto inicial es muy equilibrado y sabroso en boca, en perfecta armonía con la acidez del producto. Los 12 meses de crianza en barricas de roble le confieren consistencia y carácter.

El Vermut Yzaguirre Blanco perfecto. Acompañado de 3 o 4 cubitos de hielo, una rodaja de limón y una hoja de menta, nos proporciona un agradable placer refrescante. Maridaje Lomos de boquerón del Cantábrico o unos lomos de anchoas de Santoña.

Segunda escala

Hemos cambiado las coordenadas con rumbo a los Golfos del Altántico: Golfo de Cádiz (coordenadas 36° 50' 00"N 71° 10' 00"W ) Vermut La Copa González Byass (Cádiz) Un Golfo muy elegante

Elaborado a partir de nobles soleras de Oloroso y Pedro Ximénez de más 8 años, junto con una cuidada selección y combinación de botánicos tales como ajenjo, clavo, piel de naranja, canela y quina. Suave, elegante como lo es su origen jerezano.

El Vermut La Copa Gonzalez Byass perfecto Acompañado de 2 cubitos de hielo, una rodaja de naranja y una ramita de canela, que nos proporcionará un toque muy singular e interesante.

Maridaje: Como está elaborado con vino de Jerez, este vermut combina perfectamente con alcachofas o berenjenas, que potencian su carácter del sur.

Golfo Ártabro(baña la Rías Gallegas) (Coordenadas 43º 25' 2"N 08º 15' 0"W)St. Petroni (Galicia) El meticuloso

Este vermut "golfo" se elabora siguiendo una meticulosa selección de las mejores cosechas de Albariño. Macerado con hierbas y botánicos de los caminos gallegos, donde destaca sobre todo el ajenjo (planta mágica), las hojas de laurel, hierbaluisa, menta, romero, tomillo, salvia y melisa. Y también pieles de naranja dulce y amarga, pulpas de limón y flores de hibisco, manzanillas

El Vermut St. Petroni perfecto: On the rocks se prepara en una copa de vino y a partir de hielo elaborado con agua mineral de la mejor calidad y un toque de piel de naranja, con objeto de no interferir ni estropear el universo de aromas, sabores y color de St. Petroni.

Maridaje: Como gallego que es, recomendamos tomarlo con alguna Gilda del "mar" por ejemplo una gilda de pulpo, de sepia o mejillón.

Tercera Escala

El itinerario finaliza en los Golfos del Cantábrico: que baña las costas de Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y varias zonas de Francia.Golfo de Vizcaya (coordenadas 44º 0'00" N 4º 0'00" W)

Txurrut (Vizcaya) El Golfo camuflado

Distinto, personal, gracias a la uva hondarribi zuri, que aporta un delicado juego de notas florales, aromas frutales especiados, hierbas y recuerdo de caramelos ácidos, con un gusto suave y fresco.

El Vermut Yzaguirre Blanco perfecto Acompañado 2 cubitos de hielo, una rodaja de naranja y una hoja de menta, que nos proporcionará un agradable placer refrescante.

Maridaje: Algún salmón ahumado fresco y refrescante.

Disfruta de tu "VERMUT MÁS GOLFO" y refrescante estas vacaciones.



LA HORA DEL VERMUT

Mercado de San Miguel, Plaza de San Miguel, s/n puestos 22-25