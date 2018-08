Sándwich helado fácil y rápido

En menos de cinco minutos tendrás listo este sándwich helado, con dos versiones. En realidad es un sándwich casero porque lo puedes preparar en casa, pero ¡¡no hace falta cocinar nada!! Los ingredientes son baratos menos de 2 euros. Se trata de rellenar el sándwich con helado de chocolate o el que más te guste. El helado puede ser casero, sin azúcar o tipo corte de tres gustos. En Periodista Digital te contamos cómo hacer sándwiches helados fáciles en pocos minutos.

¿Quien inventó el sándwich helado?

Tan fácil de transportar y comer, seguramente el ‘sándwich helado’ triunfó, por ser el primer helado portátil. Según el libro Sugar and Snow: A History of Ice Cream Making, de Jeri Quinzio. El sándwich helado lo creó en 1899 un vendedor ambulantes que trabaja en el barrio de Bowery en Nueva York. No era exacto al que hoy conocemos, este primer sándwich consistía en helado de vainilla prensado entre dos obleas tipo Graham muy finas no eran galletas dulces. Este vendedor del que se desconoce su nombre los vendía por un centavo y todos los niños esperaban ansiosos la llegada del vendedor de helados para comprarlo.

Este primer sándwich helado se hizo tan conocido que llamó la atención de los periódicos de la época como el New York Tribune, que en 1900, hacía referencia al éxito de helado. El vendedor puso el precio de un centavo, porque estaba tan ocupado sirviendo sus sándwiches que apenas tenía tiempo para devolver el cambio.

A finales del siglo XIX el helado ya era habitual en los Estados Unidos y poco a poco fueron surgiendo nuevas creaciones. En 1945 el helado se convirtió en un alimento para dar moral a los soldados en la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos cama rama del ejército trataba de superar a las demás sirviendo helado a sus tropas. Precisamente en 1945 es cuando se creó el sándwich parecido al actual, con dos galletas dulces. Su creador fue Jerry Newberg, vendía sus helados el Forbes Field en Pittsburgh.

En pleno siglo XXI, el sándwich helado no está pasado de moda, en los Estados Unidos sigue siendo la segunda variedad más vendidas. Por ejemplo en la zona de Nueva York, Boston y Washington, se consumen el 50% de sandwiches helados de todo el país, ¡es evidente les gusta mucho!

Receta de sándwich helado fácil y rápido

Un paquete de 6 sándwiches helados comprados de cualquier marca conocida, te sale por unos 2,49 euros. No son caros. Pero con nuestra receta hacemos más del triple de sándwiches y ahorramos dinero. Salen, . alrededor de 20 raciones y por menos de 2 euros. Lo más importante es muy fácil de preparar y están riquísimos. La combinación de helado y barquillo crujiente es irresistible.

Ingredientes para 20 sándwiches

Galletas de barquillo cuadradas Wafers –40 unidades (las encuentras desde 0,75 euros )

Helado de barra – de chocolate o al gusto de 1 kilo (desde 0.92€)

Preparación

En un plato prepara dos mitades de galletas de barquillo.

Corta un trozo de helado de unos 25 o 30 gramos y añade sobre una de las galletas. Cubre el helado con la otra galleta. ¡¡Lo puedes hacer en menos de dos minutos! A la hora de presentar se pueden adornar con chocolate rallado frutas rojas o un poco de caramelo.

Otra versión de sándwich helado

¿Tienes helado en casa pero no galletas tipo barquillo? Pues también puedes preparar ‘en cero coma’ tu sándwich helado casero.

Ingredientes

Pan de molde rústico(o el pan de molde que te guste pero mejor si no es demasiado fino) –8 unidades

Helado de barra- 500 g

Preparación

Si no van cortadas cortar las rebanadas. Si quieres darle forma redondeada con recorta con unas tijeras el pan. Tostar las 8 rebanadas de pan en una plancha o la tostadora para que nos quede crujiente. Dejar reposar unos segundos, (seguirá ligeramente caliente). Cortar las porciones de helado y coloca sobre las cuatro tostadas ‘base’, luego tapa con las otras 4 mitades de pan. ¡Listo tu sándwich helado casero!

