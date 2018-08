Cómo hacer truchas al horno

Las truchas las necesitamos limpias, si en la pescadería no te las dan limpias. Lo primero es raspar las escamas, esto lo haces con una cuchara raspando debajo del grifo. Luego hay que abrirlas por la parte inferior para retirar las vísceras, si no quieres retirar la cabeza (como en muchos restaurantes),Luego lavar muy bien. La espina central para esta receta no la retiramos ya que se nos rompería el pescado.