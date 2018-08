Cómo hacer pudín de chia fácil: dos versiones

¡A falta de un pudín de chía, dos! Te contamos dos receta superfáciles de este postre lleno de beneficios. Si quieres empezar la mañana con energía, mucha fibra, Omega-3 y calcio, (la chía tiene cinco veces más calcio que la leche), no te pierdas esta receta. En otro artículo de Periodista Digital hicimos mousse de chocolate la receta francesa. Hoy pudín de chía.

¿De dónde viene la chía?

En España no era muy conocida aunque en otros países como en Estados Unidos se consume desde hace tiempo. Las semillas de chía no son un alimento ‘nuevo’. Al contrario se trata de unas semillas muy antiguas. El nombre de esta semillas no pasa desapercibido a ningún español, ‘la salvia hispánica’.

Su existencia se remonta a unos 2.000 años a. C, se consumía en zonas de México o Guatemala y todo el territorio poblado por los Mayas (2.000 a. C – período clásico hasta 1697) y también formó parte de la dieta básica del pueblo azteca, (desde el siglo XIV al XVI).

Con la llegada de los conquistadores a México en 1517, los españoles prohibieron el cultivo de la chía, ya que se ofrecía como presente a los dioses aztecas. Se arrancaron muchos cultivos de esta semilla, aunque este alimento continuó presente.

¿Qué beneficios aporta la chía?

Entre sus beneficios aporta una elevada dosis de proteínas 21 gramos por ración. Hidratos de carbono 42 gramos, son muy energéticas. Fuente de fibra tiene 34 g de fibra por ración. Muy ricas en calcio, incluso hasta 5 veces más que la leche. La leche tiene 125 mg de calcio y la chía tiene 631 mg por ración. También contiene ácidos grasos Omega-3, magnesio 300 mg y hierro, 7.7 miligramos.

Pudín de chía receta básica

Es un postre muy sencillo que además visualmente es muy atractivo, con esas perlitas de chía que cuadriplican su tamaño.

Ingredientes para 4 personas

Leche de almendras –500 ml (125 en cada vasito)

Semillas de chía – 8 cucharadas soperas rasas (dos por vasito)

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Edulcorante líquido –al gusto (o si prefieres azúcar)

Para adornar

Fresas – al gusto

Preparación

Endulza la leche a tu gusto, verter 125 ml en vasito (puedes usar un vaso medidor o a ojo). Añade dos cucharadas soperas rasas a cada vasito. Cubrir con papel film y conservar en la nevera al menos 4 horas. Decorar con fresa cortadas o fruta rojas. ¡Listo!

Pudín de chía de chocolate

Ingredientes para 4 personas

Leche de almendras – 500 ml

Cacao sin azúcar en polvo – 2 cucharadas rasas

Canela – una pizca

Semillas de chía – 8 cucharadas rasas

Edulcorante o azúcar - al gusto

Para adornar

Fresas

Frutas rojas

Plátano cortado

Preparación

Mezcla el chocolate en polvo con la leche de almendras, añade una pizca de canela, edulcorante o azúcar (ten en cuenta el cacao sin azúcar es bastante amargo). Verter 125 ml en cada vasito, y añade dos cucharadas soperas rasas de semillas de chía. y añade dos cucharadas soperas rasas de semillas de chía. Tapar con film de plástico y a la nevera 4 horas. A la hora de servir, corta unas fresas o un plátano y decora.

Variantes de la receta de Pudín de chía

Con frutas en el fondo

Muy pero que muy fáciles. Por ejemplo corta unos trocitos de plátano, y fresas, los añades en un vaso, a continuación, verter 125 ml de yogur líquido o leche, luego 1 cucharada rasa y media de semillas de chía. Después de reposo de 4 horas la fruta del fondo habrá quedado encapsulada y tendrá un delicioso aspecto.

Con zumo

Añade 125 ml de zumo de zanahorias, manzanas o del que más te guste y dos cucharadas rasas de semillas. Deja reposar 4 horas. Decora con fruta o hierbabuena.

Con té verde

Prepara una infusión de té verde (o del té que más te guste con aroma a menta, limón o canela), añade unos 125 ml a un vaso, endulza con stevia o azúcar. Añade dos cucharadas rasas de semillas de chía. Deja reposar al menos 4 horas.

