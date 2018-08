Deliciosos nuggets de pollo crujientes al horno, sin usar nada de aceite, más ligeros y cómodos de hacer. Con un ligero toque de orégano que les da un sabor especial. ¡No habrás probado nuggets tan ricos como estos! En otro artículo de Periodista Digital hicimos pechugas de pollo en salsa de miel y mostaza. Hoy nuggets.

¿Quién inventó los nuggets?

Son la comida favorita para muchos niños, —y no tan niños—, seguramente muchos no pensamos que quien creó los nuggets merecería ser más conocido de lo que es. Los nuggets de pollo no los inventaron en el McDonald's, fue Robert Baker es su creador, era un licenciado en ciencias de los alimentos y profesor en la Universidad de Cornell en 1949.

Baker tenía como objetivo aumentar las ventas de aves de corral. La carne magra había tenido una alta demanda durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno norteamericano quería fomentar el consumo del pollo en la población al ser una carne barata de producir. Le encomendó a Robert Baker, la tarea de convertir la carne del pollo en un alimento atractivo para los hogares norteamericanos. ¡Y lo logró!

Baker buscaba la forma de conseguir que el rebozado de pan se pegara al pollo que resistiera la congelación y la fritura.¿Cómo logró que el rebozado quedara pegado a la carne? Trituró la carne de pollo, la mezcló con sal y vinagre para extraer la humedad. Le agregó aglutinante de leche en polvo y cereales pulverizados. Esta mezcla la moldeo en forma de palitos y la congeló una primera vez. Luego una vez congelados, los rebozó con migas de pan y copos de maíz y los congeló por segunda vez a –10 grados. Los palitos permanecieron intactos, ¡había logrado su objetivo! Este alimento se podía conservar congelado y luego cocinarse frito sin perder el rebozado.

Curiosamente Robert Baker se había especializado en agricultura de frutas, sin embargo cambió las frutas por las aves. Cuando alguien le preguntó por este cambio en su trabajo, contestó: ‘’Creo que me enamoré de las gallinas… Pensé que el futuro era más brillante en pollos que en frutas’’. A Bakers no solo le debemos los nuggets de pollo, también se le ocurrieron otras ideas como las salchichas tipo hot dog de pollo o los filetes de pollo empanados.

Receta de nuggets de pollo crujientes al horno

Ingredientes

Pechuga de pollo deshuesadas – 4 unidades o 500 g

Queso crema tipo Philadelphia– 2 cucharadas (unos 60 g)

Orégano seco – ½ cucharadita

Pan rallado- 150 g

Harina – 125 g

Copos de maíz sin azúcar (Cornflakes) –125 g

Huevos – 2 unidades

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Preparación

Precalentar el horno a 200 grados. Triturar los copos de maíz en la picadora o con la mano, según quieras que queden más o menos fino. Reserva, si no tienes copos de maíz sin azúcar también sirve ‘los Doritos’, o cualquier aperitivo de maíz crujiente. Cortar las pechugas en trocitos no demasiado grandes. Colocarlas en la picadora. Triturar hasta obtener una especie de masa de carne. Colocar la carne triturada de pechuga de pollo en un recipiente. Añadir el queso crema y el orégano seco. Mezclar. Nos quedará una masa bastante pegajosa. Nos ponemos harina en las manos y les damos forma gracias a la harina evitaremos se nos pegue. También puedes usar dos cucharas para darles forma si prefieres no hacerlo con las manos. En un recipiente colocamos los dos huevos, en otro los copos de maíz triturados y en otro la harina. Nos falta aparte un plato con papel de cocina para ir dejando los nuggets. Pasa los nuggets primero por harina, sacude un poco, luego pasa por huevo y finalmente por los copos de maíz. Colocar los nuggets en la bandeja de horno, hornear 20 minutos a 180 grados. Cuando lleven 10 minutos, es decir a la mitad del tiempo, les daremos la vuelta para que se hagan por el otro lado. Servir acompañados de salsa ketchup, o si prefieres más ligeros con unas gotitas de zumo de limón.

