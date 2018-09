Con la llegada del otoño apetecen platos calientes como esta sopa de setas. Las abundantes lluvias de septiembre y meses venideros, favorecen su aparición en praderas y bosques. Entre las setas más comunes en España: boletus, níscalos o setas de cardo. En otro artículo de Periodista Digital hicimos sopa de almejas, hoy sopa de setas sencilla de preparar.

¿Las setas tienen vitaminas?

Entre los seres vivos encontramos los reinos: el animal, el vegetal y el de los hongos. En este tercero están las setas, los mohos y las levaduras. Las setas son una evolución de un hongo. Son alimentos bajos en calorías sobre 25 calorías por 100 gramos. Su contenido en proteínas es bajo de 1.60 mg. Sobre la pregunta, de las vitaminas, si, las setas aportan vitaminas. Por ejemplo vitamina A, tiene alrededor de 217 ug, vitamina C sobre 6 mg (el porcentaje puede variar ligeramente dependiendo del tipo de seta).

Vitamina K, fundamental para la coagulación de la sangre, tienen 14 ug. Vitamina D, tienen 2,10 ug y también pequeñas proporciones de vitaminas del grupo B. Entre los minerales las setas aportan hierro alrededor de 6 mg, calcio 8 mg, magnesio 14 mg, y una alta cantidad de potasio 507 mg.

¿Dónde se pueden coger setas en España?

Otoño y primavera son época de recogida de setas, aprovechando las lluvias. En España puedes encontrar en muchas zonas ricas en setas. En el País Vasco en el Parque Natural de Gorbeia, en Navarra en la zona de Irati, en Tarragona en el paraje de Poblet, en la Rioja en Igea y Ezcaray, pero hay muchos más lugares. Ten en cuenta entre las setas comestibles pueden estar otras venenosas.

Si no las conoces es mejor que acudas con gente experta. Puedes llevar libros con imágenes pero ante la duda si has cogido setas y no estás seguro, no te la juegues. Si en la zona donde las has cogido encuentras a otras personas que saben el tema puedes consultar. Los aficionados a recoger setas en muchas zonas de España, suelen tenerlo como tradición y aprenden a distinguirlas de padres a hijos. Si vas a zonas donde abundan las setas seguro encontrarás personas que pueden asesorarte

Receta de sopa de setas sencilla

Ingredientes

Setas variadas - 500 g

Caldo de verduras – 1 litro

Cebolla – ½ unidad

Mantequilla – 60 g

Leche evaporada - 100 ml

Pimienta – al gusto

Sal – una pizca

Preparación

Aunque las setas hoy en día en el supermercado vienen bastante limpias, siempre llevan algo de tierra, (tan pequeña que si no las lavas luego te arruinarán la receta). Te cuento como lavarlas de forma fácil sin que pierdan textura. No podemos ponerlas bajo el chorro del grifo, ya que las setas son más de un 90% agua y quedarían ‘gomosas’. Una forma sencilla es retirar el pedúnculo de la seta y ponerlas en un colador grande o escurridor. Por otro lado en una olla o recipiente con agua sumergimos el colador con las setas, los dejamos unos segundos y sacamos el colador, sumergimos una vez más y lo sacamos. De esta forma las setas se limpian pero sin estar sumergidas mucho rato. Si quieres asegurarte aún más con un cepillo de dientes suave vas repasando las setas, se tarda muy poco y de esta manera no se colará ninguna partícula de tierra. Una vez limpias las setas, las reservamos. Pica media cebolla, en una cazuela añade la mantequilla y rehoga la cebolla unos 4 minutos a fuego lento. A continuación añade las setas bien escurridas, mezcla con la cebolla, deja reposar un minuto y luego añade sal, pimienta y el caldo de verduras. Cocinar a fuego medio 15 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción apagar el fuego, añadir un poco de leche evaporada (100 ml) y triturar la sopa con la batidora de mano. A la hora se servir añadir picatostes, cebollino o unos trocitos de setas (que reservamos antes de triturar).

