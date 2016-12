Willy Toledo llama "mierda infecta" a Toxo por pedir que la OTAN actúe en Siria

Willy Toledo ya tardaba en salir a posicionarse sobre el atentado en Berlín y ha aprovechado un comunicado remitido por el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, para sacar a relucir toda su inquina contra aquellos que piden medidas severas para frenar la salvajada terrorista.

El secretario general de CCOO se expresaba en estos términos en un comunicado remitido a los medios de comunicación el 20 de diciembre de 2016:

Añadía que:

Sentenciaba que:

Willy Toledo, desde su perfil de Facebook, procedía a dar rienda suelta a su vomitona:

El Secretario General de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, no sólo asumiendo el discurso imperialista sobre Siria, sino también pidiendo abiertamente la intervención de la OTAN (él lo llama "occidente" que queda más chachi). Me voy a guardar los adjetivos sobre este trozo de mierda infecta. Vaya, no he podido.