Jorge Javier intenta echarle una mano a Belén Esteban y se la echa... ¡al cuello!

Es la comidilla de los últimos días. Aunque no es la primera vez que se da por rentabilizada y acabada a Belén Esteban estos días arrecian con fuerza los titulares sobre que la princesa del pueblo ya no vende ni logra las audiencias de antaño cada vez que asoma por el plató del Deluxe (Paolo Vasile confirma la peor pesadilla de Jorge Javier: Telecinco se 'carga' Sálvame Deluxe ).

Suficiente para que sus enemigos hayan comenzado a mover con fuerza los rumores sobre su fin como "producto, que diría Risto Mejide (¡Insólito!: Jorge Javier Vázquez entiende que la gente "esté cansada de Belén Esteban").

En estas estábamos cuando Jorge Javier Vázquez (otro que ha sufrido en sus propias carnes los titulares sobre el "final" de su tirón mediático) utilizó su blog de Lecturas para partir una lanza a favor de Belén Esteban y en contra de Toño Sanchís: el mismo que hizo mejor cifra de audiencias el viernes por la mañana que la princesa del pueblo por la noche y en horario de máxima audiencia.

En un intento por defender a su compañera y amiga, Jorge Javier asegura que "por mucho que Toño Sanchís apareciera muy exaltado en Ana Rosa defendiendo su inocencia me sigo creyendo a Belén.

Toño confunde contundencia con bravuconería. Su discurso es vacuo y exento de firmeza, por mucho que en un alarde de macho despechado enviara a la mierda a su antigua representada".

Hasta ahí bien, pero resulta que Vázquez incluyó una frase que es la que titula este miércoles todas las noticias al respecto: "Entiendo que haya gente cansada de Belén". Después dice que "prefiero a una Esteban que a cien mil Toños" pero la frase más destacada ha sido la anterior...

Algo que no habrá hecho mucha gracia a Telecinco que sigue intentando resucitar a su otrora gallina de los huevos de oro de la audiencia a golpe de Belenazos que cada vez funcionan menos...

Y eso que después Jorge Javier se deshace en halagos con ella:

"Belén posee frescura, espontaneidad y rapidez mental. Por mucho que algunos se empeñen, no solo no está acabada sino que está en proceso de reconversión. Le queda cuerda para rato. Lo de Toño es otro cantar.

Pertenece a esa clase de tíos que parece disfrutar con las novatadas. No tengo nada más que añadir, Señoría. ¡Ah, sí! Se me olvidaba. Que decir: "La de cosas que he visto yo en esa casa", refiriéndose seguramente a la época en la que Belén no pasaba su mejor momento, tiene delito. Muchísimo".