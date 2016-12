Las mentiras de Kiko Hernández sobre Belén Esteban le explotan a Telecinco en los morros

Mucho se está hablando últimamente de la pérdida de audiencia que viene experimentando Jorge Javier Vázquez en los últimos tiempos, pero ahora ha llegado la princesa del pueblo al rescate coincidiendo con la mala racha que atraviesa el Deluxe, que no hay manera de que le gane la partida a Tu cara me suena viernes tras viernes.

¿A ver si no va ser sólo culpa de Vázquez que estén cayendo las audiencias de programas otrora intocables?

Una polémica convenientemente alimentada por los archienemigos de Belén Esteban, Toño Sanchís y Olvido Hormigos, que no han perdido la oportunidad de recordar que la princesa del pueblo ya no es la que era y ya no convierte en oro de audiencias todo lo que toca.

Al revés. Este viernes tras la aparición estelar de Toño Sanchís en El programa de Ana Rosa poniéndola de vuelta y media y hasta mandándola a la "mierda", el Deluxe aprovechó para marcarse un Belenazo de los suyos y sentar a Esteban en plató para contestar a su exrepresentante y, ya de paso, subir de una vez por todas las audiencias.

Ni por ésas. Ganó de nuevo Antena 3 y se constató que la princesa popular ha perdido fuelle. Algo que este lunes le recordaron a Telecinco con no poca mala leche Sanchís y Hormigos. Y algo que sentó especialmente mal en el Sálvame diario, donde Kiko Hernández en un intento a la desesperada por defender a su amiga y compañera llegó a asegurar a grito pelado que Belén consiguió "el triple" de audiencia que Toño.

Las mentiras tienen las patas muy cortas, dice el dicho, y con las redes sociales a pleno rendimiento más aún. Así que este martes era la comidilla que Kiko había falseado (intencionadamente o no, eso es otro cantar) la cruda realidad: que El programa de Ana Rosa con Toño hizo un 20,2% en franja matinal mientras el Deluxe con Belén se quedó en 15,8% y en horario de máxima audiencia.