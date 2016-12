Terelu pilla un cabreo de espanto con Telecinco por la 'mierda' de promo de la segunda temporada de 'Las Campos'

Telecinco está a punto de estrenar la segunda temporada de Las Campos, hace unos días la cadena hacía pública la primera promo del programa en la que María Teresa y Edmundo reunían a su familia para comunicarles una sorprendente noticia.

Las caras de Terelu y Carmen Borrego hacen presagiar que se trata de algo muy impactante.

Así lo ha confirmado la propia Terelu este miércoles en el plató de Sálvame, donde advirtió de que se trata de"una noticia que no es cualquier cosa y que no va a dejar indiferente a nadie".

Fue entonces cuando Paz Padilla le preguntó si se trataba de una buena o mala noticia para ella.

"Lo de buena o mala noticia es algo relativo", dijo misteriosa la colaboradora.

Acto seguido, el programa estrenó en directo una segunda promo en la que Terelu y su madre van a una dulcería del centro de Madrid. La tertuliana se mostró molesta con las imágenes:

"Me gustó más el primer avance que este", comentó dolida.

Las cámaras captaban el momento en el que Terelu llenaba una bolsa de pasteles y probaba alguno de ello. Todo ello con un inserto de entregas anteriores en los que la presentadora aseguraba que no era golosa.

"No me ha hecho mucha gracia esta última promoción ni la broma", decía en referencia al montaje hecho por el programa para insinuar su affaire con la comida. "Es verdad es que no soy golosa y lo que he comprado es también para hacer regalos, no para mí", declaró Terelu.