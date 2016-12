La coz de Paco Jémez a quienes insultan su hija

Paco Jémez, técnico del Cruz Azul de México, se ha referido de nuevo a los comentarios ofensivos que algunos internautas le han mandado a su hija menor de edad en las redes sociales, concretamente a través de Instagram:

Paco Jémez charló en la noche del 22 de diciembre de 2016 con 'El Larguero' de la Cadena Ser. Durante su intervención, fue preguntado acerca de sus últimas declaraciones, en las que explicaba que su hija Nadia tenía 17 años y estallaba ante los comentarios que la joven recibía.

Las redes sociales tienen esto, no quiero dar más vueltas al tema. Solo quise dejar claro que mi hija es menor de edad, y no voy a seguir prestando importancia a cuatro atontados que dicen sandeces y que son como son, y no podemos hacer nada al respecto. Yo pido respeto para mí, para mi hija y para todos los menores.