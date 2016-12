Belén Esteban: "Lo que dijo Toño Sánchís en el Programa de Ana Rosa no se atreve a decírmelo a la cara"

Belén Esteba asegura haber visto la entrevista que le hizo Ana Rosa Quintana a su exrepresentante Toño Sanchís muy tranquila en su casa.

Considera que él no ha dicho nada relevante:

"Siento impotencia al terminar la entrevista porque me hubiera vestido y me hubiera ido al plató de Ana Rosa. A mí no se atreve a decírmelo a la cara.

"Él quiere ir a donde me duele. Y vale ya. Que llevo cuatro años como mi vestido, blanca y limpia", ha afirmado muy enfadada Belén Esteban (El gran 'capo' Paolo Vasile se apresta a liquidar a Jorge Javier Vázquez y su 'Deluxe').

Además, ha respondido a unas palabras del representante que parece haberle dolido mucho.

"A mí no me recogiste de la calle, es muy feo. Pero, ¿de ti qué me voy a esperar?".

"A mí me acusan de lo que le han acusado a él y voy con un documento al programa".

Belén ha querido aclarar que ella en ningún momento ha acusado a Toño de nada.

"No he dicho nada de lo que dices, al igual que no he dicho que tu mujer abandonó tu casa. Yo en ningún momento he dicho nada de ese tema. Fíjate si soy leal que nunca he echado la culpa a nadie de mi problema, porque no lo tengo que hacer".

También ha querido opinar de las veces que Toño ha hablado de su familia y su entorno, mandándole un mensaje:

"De Jesulín no hables porque de eso te has llevado dinerito, que siempre hablas de Jesús y de mi ex. Ves a los que hay que ir, ¿dónde está mi dinero?".

En su entrevista, Toño hablaba muy enfadado de lo que Belén dijo de la enfermedad de su padre.

Desde el plató del 'Deluxe', Belén se ha encargado de explicar qué fue lo que ocurrió.

"Lorena dijo delante de su amigo el 'Héroe', de mi gestora, de Miguel y de mí que se había inventado esa enfermedad. Lo hizo para dame a mí pena porque él sabía que yo estaba investigando".

Toño Sanchís ha desmentido en todo momento que nunca se informó sobre cuanto costaría el entierro de Belén Esteban, pero ha salido a la luz un mensaje de una persona anónima en el que afirma que Toño quería vender la exclusiva de la muerte de Belén.

La colaboradora ha explotado: