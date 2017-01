Descubre qué tipo de dueño de perro eres

¿Crees que eres un buen dueño de perros y que tu mascota es equilibrada? Seguramente, encuentres cosas que te suenen familiares entre estos tipos de dueños que todos hemos visto alguna vez. ¿De qué tipo crees que eres? ¿De los permisivos, o más bien eres tipo sargento? ¿Te centras mucho en que aprenda cosas o te da pereza enseñarle algo nuevo? ¿Eres cariñoso o te cuesta darle tu amor? Puede que tengas un poco de cada uno o que seas muy parecido a un perfil concreto. Y por cierto, ser más bueno y cariñoso con tu mascota no te hace mejor dueño. Los perros no son personas, y necesitan una educación distinta. Dicho esto, veamos los tipos de dueños.



Adiestrador

Según el adiestrador de perros más famoso del mundo, César Millán, un perro equilibrado debe tener claro su lugar en el grupo al que pertenece. Tienen que sentir que siguen a sus dueños porque son animales de manada que hacen caso a un líder. Por eso está bien adiestrar al animal en las conductas básicas. Saber esperar hasta que le demos la orden para comer, saber sentarse o tumbarse antes de recibir un premio son órdenes básicas que se entrenan y mejoran la paciencia del animal. Muchas veces nos encontramos con dueños que son del perfil 'adiestrador', según recoge Excite hoy 1 de enero de 2017.

Cada vez que nos encontramos con uno de estos dueños están tratando de enseñarle algo nuevo a su mascota. Esto no es algo malo, pero si eres de los que le obsesiona que su mascota aprenda cosas nuevas, y no la estás entrenando para campeonatos ni nada parecido, debes conformarte con que te haga caso cuando quieras que esté quieta, cuando tenga que esperar o cuando quieras que venga hacia a ti. No hace falta más que eso en ese aspecto y no va a ser peor perro por no saber hacer otras cosas.



Deportista/sedentario

El tipo de dueño 'deportista' es otro de los más sanos que puede haber para un perro. Tanto César Millán, como otros adiestradores, defienden que lo más importante para que un perro esté equilibrado es que haga mucho ejercicio y tenga disciplina, y luego entonces, reciba su merecida comida. Los dueños de perros deportistas se hacen un favor a sí mismos y a sus mascotas al salir con ellas a correr o dar largas caminatas. Que un perro haga mucho ejercicio es muy positivo para su salud mental. En el lado opuesto, encontramos el dueño de perro tipo 'sedentario'. No hay nada peor para un perro que un dueño que no le pueda dar horas de ejercicio, o que lo saque muy pocos minutos a la calle.



Callejero

Seguramente pensarás que el tipo de dueño 'callejero' es un irresponsable. "Oh, seguro que no tiene al perro ni vacunado, estará lleno de garrapatas y encima lo lleva suelto". Pues para tu información, has de saber, que los perros callejeros son los más equilibrados. Entre otras cosas porque viven todo el día en un hábitat más natural para ellos que el que tienen en las casas, los pisos o las parcelas. También porque los dueños se dedican a ellos mucho más que el resto y les enseñan a comportarse para tener una función en su vida, proteger a la manada.



El protector

Este tipo de dueño es bastante perjudicial para el perro. Lo identificaremos porque es el que siempre tiende a cogerlo en brazos cuando ve que aparece un perro grande que se acerca. Suelen tener un perro pequeño y desconfían de los perros de los demás dueños. Muchos lo hacen porque es macho y no está castrado, por lo que saben que buscará pelea con el otro macho por el tema de la dominación. En el lado opuesto, tenemos al dueño confiado. Esto suele ser bueno porque transmites confianza a la mascota, pero hay que andarse con ojo porque no todos los perros son mansos y podemos tener un disgusto.



Permisivo/Sargento de hierro

Los perros son animales sociales que han aprendido a ganarnos emocionalmente. Si a esto le sumamos que muchos dueños los tratan como si fueran personas, ya tenemos la combinación perfecta para que la cosa salga mal. El dueño tipo 'permisivo' es el que deja que el perro se suba al sofá, a la cama y que hasta le robe la comida del plato. Un auténtico desastre. El dueño tipo 'Sargento de hierro', aunque pueda ser el malo de la película es mucho mejor para la salud del animal y el perro es tan bueno, que lo va a querer exactamente igual y va a ser más feliz.



El experimentado

No podemos olvidarnos del dueño experimentado. Es aquel que ha tenido ya varios perros en su vida y cuando se encuentra con el tuyo hace un pronóstico sobre su edad basándose en cómo tiene los dientes de sanos. También suele darte consejos como sabio que es y puede que te cuente historias de los perros que ha tenido. Sin duda, son la voz de la experiencia y merece la pena escucharlos.

El Paris Hilton

El 'Paris Hilton' es el tipo de dueño de perro que tiene mascota como si fuera un accesorio de moda. Pueden querer perro para llevarlo en el bolso, o simplemente para hacerle caritas y mimitos, y para disfrazarlos, pero luego ni quieren sacarlo, ni recoger los excrementos, ni llevarlo al veterinario. Es uno de los tipos de dueño más odiados. Si eres de este tipo, no tengas perro. Compra un Furby o un Tamagochi y todos contentos.