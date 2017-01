Cristina Pedroche: "Las otras iban correctas y guapas, pero a mí ir correcta y guapa se me queda corto"

Cristina Pedroche ha despertado una gran polémica con el vestido que eligió el sábado 31 de diciembre de 2016 para dar las Campanadas en Antena 3.

La cadena logró un 17,9% de share -creció 2,5 puntos de audiencia- y volvió a imponerse a Telecinco. La presentadora ha celebrado hoy los datos colgando una provocativa imagen.

Además, se ha defendido de todas las críticas recibidas.

"Gracias por elegirnos!!!", ha dicho Pedroche en Instagram acompañando una foto en la que aparece con el vestido de Nochevieja, de espaldas, asomada al balcón de la Puerta del Sol.

Por otra parte, Cristina Pedroche se ha defendido de las críticas que está recibiendo en las redes sociales. "A quien no le haya gustado, lo siento", ha dicho en Espejo público sobre su vestido.

"La decisión es mía y nada ni nadie me ha obligado, soy una mujer libre y decido lo que quiero ponerme".

"Quería algo sexy, atrevido, potente y joven".

Además, ha dicho que con el estilismo elegido se sintió "como una superheroína".

Sobre sus rivales en otras cadenas, Pedroche ha comentado que "las he visto e iban muy correctas y guapas. Pero a mí ir correcta y guapa se me queda corto. Quería dar un paso más. Yo compito contra mí misma, he puesto el listón alto pero alguna locura haremos para el próximo año", ha explicado en el espacio matinal de Antena 3.