La presentadora canaria que iba sin bragas y enseñó más que Cristina Pedroche en las Campanadas 2016

Eloísa González fue la presentadora que retransmitió las Campanadas 2016 para TV Canaria, la emisora pública del archipiélago.

Su presencia en pantalla no tenía previsto despertar tanta expectación como la de Cristina Pedroche, hasta que ocurrió lo inesperado.

El viento hizo que el vestido de Eloísa González se abriese más de la cuenta, dejando ver a los espectadores que no llevaba ropa interior. Así al menos lo captaron varios tuiteros que después se mofaron de que hubiera dejado su "triangulito" al aire.

La presentadora condujo las Campanadas desde San Sebastián de La Gomera. Lo hizo acompañada de Elvis Sanfiel y Roberto González, con los humoristas de Instinto Cómico Yanely Hernández y Matías Alonso.

Después de la retransmisión, Eloísa González colgó un vídeo en Instagram donde explicaba sus sensaciones tras el momento vivido.

"NO NOTE FRESQUITO NI NADA"

La presentadora enseñó más de lo previsto, aunque asegura que sí llevaba ropa interior.

"Ni me enteré, ni noté fresquito ni nada. Sí iba con ropa interior y además con medias", asegura Eloísa, aunque la imagen que se ha difundido por las redes sociales ha sido objeto de mofa por "enseñar el triangulito".

"Estaba continuamente con la mano agarrándome la falda porque no me fiaba de la abertura, pero hubo un momento que me tuve que girar para hablar con mi compañera y mientras me daba la vuelta se levantó el viento y fue ahí cuando me avisaron por pinganillo de que se me había visto 'algo'".