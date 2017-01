Josie, el estilista del traje de baño, ataca a Igartiburu: "Pedroche arrasaría en chándal"

Cuatro días después de las Campanadas, el vestido que llevó en Antena 3 Cristina Pedroche sigue generando noticias. Josie, su estilista, ha respondido a las acusaciones de plagio y, además, ha mandado un recado a Anne Igartiburu, presentadora de las uvas en La 1.

"Manejar referencias es algo cotidiano en moda", ha dicho Josie, después de que el diseñador y estilista Ralfh Frew haya dicho que el vestido de Pedroche "es una copia baratísima de un body corset de Míster Pearl".

"Supuestos diseñadores de Twitter quieren tener un minuto de gloria tan Warholiano como todo este asunto y a nuestra costa".

"Por denunciar tendríamos que denunciar a la presentadora de TVE1, que ha perdido 6 puntos y ha hecho récord de mal dato no gracias a un vestido [Igartiburu hizo un comentario que luego aclaró] sino gracias a Cristina Pedroche y su súper performance de un equipo enorme, que por supuesto ha manejado referencias de moda igual que ella que para hacer ese drapeado en su cintura ha tenido que cortar al biés y ese corte lo inventó Vionet ¿Va a denunciar Vionet a alguien? Por supuesto que no porque no están tan mal de la cabeza en esa casa de París como esos Twitteros de España donde si ladran es porque cabalgamos", ha continuado en su blog.