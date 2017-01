Terelu se enfrenta a sus colegas de 'Sálvame' y desvela su verdadera relación con su madre

¿Cómo se llevan realmente María Teresa Campos y Terelu?

La emisión del último capítulo de Las Campos hizo que los espectadores se hicieran esta pregunta teniendo en cuenta la contestación que la hija dio a su madre cuando ésta le sugirió que se comiese un churro.

"Vete a la mierda, mamá".

"¿Tenéis algo para flagelarme?", preguntó de forma irónica.

"Ya es lo único que me queda por hacer. Que en un tono distendido, una señora de 51 años le diga a su madre, con quien tengo confianza de sobra, 'Mamá, vete a la?' ¿Nos hemos vuelto todos locos?"

Ante las críticas que sus compañeros de Sálvame han seguido haciendo, Terelu ha estallado y ha explicado que, a pesar de todo, tiene una buena relación con María Teresa.

"Lo que me duele de todo esto es que se intente dar una imagen que no es, mi relación es maravillosa y, con las cosas que nos gusten o no la una de la otra, por encima de todo está lo que quiero a mi madre".