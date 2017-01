Meritxell, la finalista de 'GH' les da hasta en el velo del paladar a Jordi González y Jorge Javier

Aunque ya han dos semanas desde su final, la labor de Jorge Javier Vázquez al frente de 'GH 17' sigue generando comentarios entre los concursantes de dicha edición (Estos son los 12 concursantes de 'GH VIP 2017').

Si hace unos días fue Bárbara la que dio su opinión al respecto, ahora ha llegado el turno de Meritxell. Y ambas coinciden en que el catalán no ha estado a la altura (Sergio Ayala, concejal del PP en Medina del Campo, a 'GH VIP' ).

A través de Periscope, la finalista de esta pasada edición ha asegurado que lo que le ha faltado a Jorge Javier ha sido "verse el 24 horas" (Ni Jorge Javier ni Vasile aprenden: las verdaderas razones del fracaso de ‘GH17’ y no las que ellos creen).

Para ella, el presentador de 'Sálvame' no ha sido neutral "en ningún momento".

También ha lamentado que "este año, en vez de parecer un 'Gran Hermano' y centrarse en los concursantes, se ha centrado más en los colaboradores."

Por ello, y siempre según su punto de vista, "los debates parecían un 'Sálvame'" y que, por tanto, "no ha sido un 'Gran Hermano' puro y duro, ese que se centra en los concursantes, en lo que pasa en el concurso, etcétera."

Además, ha reconocido ser "más de Mercedes Milá", de la que ha realizado una alabanza constante.

"Yo le dí un voto de confianza este año a Jorge Javier para 'Gran Hermano'. Pensé: "Pobrecillo, a lo mejor lo hace superbien" pero, visto lo visto, me quedó con la Milá. Y mira que no quise juzgar a Jorge Javier porque me mola, en 'Sálvame' es divertido y un tío enrollado. Pero para nada, todo lo contrario. He visto preferencias, favoritismos y que no se ha mirado el 24 horas. Decía las cosas sin saber y solo leía lo que le ponían en la pantalla. No hacía nada".