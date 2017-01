Toñi Moreno desvela su dolor cuando estaba sin trabajo y abandonada

Toñi Moreno ha estrenado programa en Canal Sur. Se llama Gente maravillosa y es "un canto al optimismo" que nació después de que la presentadora atravesase una dura etapa que se ha prolongado durante el último año y medio.

Toñi ha aprovechado el estreno de este nuevo espacio para hablar del calvario que ha vivido y explicar que una mala racha así se puede superar.

"El último año y medio de mi vida ha sido durísimo, el peor de mi vida, creo que todos los que nos estáis viendo habéis vivido algo así, habéis pasado una racha muy mala que deseáis que se vaya pasa siempre. Al quedarte en el paro se empiezan a ir muchas otras cosas como los amigos que pensabas que eran amigos pero que luego desaparecen".

A esto se añadió el fallecimiento de su padre, después de que le diagnosticaran un cáncer fulminante.

"Lo perdí en dos meses y medio. Todo se puso en su lugar y lo que hasta ese momento me parecía tan grave dejó de tener importancia; el trabajo se encuentra y esos amigos que desaparecieron es que no eran tan amigos, todo pasó a ser relativo".

"No soy mala persona, nunca entendí por qué me ocurrió algo así, no era justo", lamenta sobre esa mala racha que ha marcado el último año de su vida.