Toño Sanchís se queda petrificado al ver a Terelu en la casa de 'GH VIP'

La cara que puso este 10 de enero de 2017 Toño Sanchís, al ver a Terelu Campos dentro de la casa de GH VIP fue todo un poema (La 'sargento' Terelu entra en 'GH VIP' y pone firme a los variopintos habitantes de la casa de Guadalix).

Aunque lo intentó, el ex manager de Belén Esteban no pudo disimular su desconcierto al ver a la nueva inquilina que, además, iba vestida de cocinera ('Pulsaciones' se estrena líder, Terelu en 'GH VIP' no puede con 'Masterchef' y Pedroche 'pincha').

Toño fue representante de Terelu hasta que estalló el escándalo de Belén Esteban. Además, la colaboradora trabaja en Sálvame, su territorio enemigo.

Eran ingredientes más que suficientes para que Sanchís quedase sin palabras ante la aparición de esta visitante sorpresa (Las macizas de 'GH VIP 5' a punto de tener un lío lésbico mientras que Toño Sanchís se asusta al ver a Terelu).

Campos acudió a la casa para liderar la prueba semanal desde la cocina. Para ello comenzó evaluando a los concursantes a partir de sus (pobres) habilidades para decorar un cupcake.

Terelu, que se quedará unos días en GH VIP, eligió a Irma Soriano y Sergio Ayala como los mejores. Cada uno de ellos lidera los equipos que se enfrentarán estos días dentro de la casa.