A Julián Contreras se le ha aparecido la Virgen en forma de gimnasio y dieta

Julián Contreras, ex concursante de GH VIP 4, estrenó cuenta de Instagram hace dos semanas y no ha tardado en mostrar lo bien que le sienta su nueva vida. No sólo se ha puesto en forma, sino que también ha dedicado su tiempo en un nuevo proyecto: su cuarto libro.

El hermano de Cayetano Rivera pasó por una complicada situación económica en 2014 que repercutió en él tanto moral como físicamente.

Los problemas económicos también afectó a la relación con sus hermanos Francisco y Cayetano.

La última sorpresa que nos dio fue el año pasado cuando se presentó a la cuarta edición de Gran Hermano VIP, aunque terminó abandonando porque "no podía más" con la presión.

Ahora, Julián reaparece en una nueva etapa donde se muestra fuerte, valiente y con nuevos proyectos.

"Si te rindes, se acabó. Como eso ya lo sabes, prueba a seguir luchando..., quién sabe lo que te espera", escribe el ex concursante de Gran Hermano junto a su fotografía en Instagram.