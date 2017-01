Nadie 'traga' a Toño Sanchís: nominado por mayoría absoluta en GH VIP

Ni una semana ha estado en la casa de Guadalix y Toño ya sufre el rechazo de sus compañeros.

Algunos desconfían de él y a otros, le es indiferente su presencia. El mayor conflicto se producía con Irma Soriano, a la que hacía llorar desconsoladamente (Lo mejor que les puede pasar a T5 y a Belén Esteban es que Toño Sanchís gane 'GH VIP 5').

El comportamiento del ex representante hacía que su compañera se derrumbase (Otra presunta 'estafada' por Toño Sanchís se suma a la guerra de Belén Esteban ).

El enfrentamiento comenzaba durante una comida, mientras hablaban de sus programas preferidos (Toño Sanchís se queda petrificado al ver a Terelu en la casa de 'GH VIP').

Durante la conversación, Irma Soriano hizo referencia al programa de la competencia, El Hormiguero, y en lo agradecida que estaba a Antena 3, "pasé seis años y arranqué esa cadena", recordó Irma.

Toño Sanchís para hacerla callar, le pegó una patada en la pierna por debajo de la mesa.

A continuación, la que fuera chica Hermida, fue al confesionario a explicar cómo se sentía y rompía a llorar, "no hace falta que me estén riendo las gracias porque las personas que me las ríen están en mi casa. Pero es una humillación. No lo ha visto nadie, pero lo he sentido yo".

Además, acusó al representante de tener"doble cara", "me afecta el desprecio porque sí. Si estás a solas con una persona, hablas con ella, le dices bombón (calificativo que usa Toño con Irma) pero en público ni la miras, eso significa que en público ya es otra cosa", comentaba entre lágrimas.

Durante unos minutos, la periodista se desahogaba entre lágrimas contando lo sucedido.

"A mí no me va a utilizar de buen rollo y luego va a ignorarme y me va a dar un puntapié. No me fastidies".

Durante la gala, Irma protagonizaba otros momentos, fue la ganadora de la Porra de Oro, un premio que otorgaba Terelu Campos tras hacer una cata de churros con chocolate elaborados por los concursantes.

Además, se encargó de comunicar a sus compañeros la lista de los tres primeros nominados del reality en esta nueva edición. Para su alegría, uno de los nominados ha sido Toño, que ha sido el que más puntos ha recibido, seguido del falso vip Tutto Durán y la joven Elettra Lamborgini.

Parece que el más "odiado" es el ex representante de Belén Esteban, sus compañeros califican su actitud como "estratega, misteriosa y manipuladora", por eso ha sido récord absoluto de votos en la historia del programa.